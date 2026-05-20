Bane Nor jobber på strekninger under sommeren - Stengt fram til Trondheim,changes for Egersund ogicularbane

Bane Nor arbeider i år under sommeren på flere strekninger, spesielt i det sentrale østlandsområdet. Vedlikeholdet av jernbanen reduserer risikoen for akutte feil, og oppgraderingene gjør at flere passasjerer kan reise raskt, trygt og komfortabelt. Det er stengt fram til Trondheim mellom Eidsvoll og Løten/Støren. Romerkripsporten, Gardermobanen:Østfoldbanen:Vestfoldbanen:Heverede fra lørdag 11. juli til og med tirsdag 14. juli mellom Egersund og Stavanger. Hovedbanen:Kongsvingerbanen er stengt fra 29. august til og med 11. september mellom Oslo S og Roa. Etterpå stenges der også Råa - Gjvik.

Når vi stenger deler av togtrafikken i et lengre tidsrom som i sommer, får vi gjort større og mer omfattende arbeider på en gang. Vedlikeholdet av jernbanen reduserer risikoen for akutte feil, og oppgraderingene gjør at flere passasjerer kan reise raskt, trygt og komfortabelt.

I løpet av sommeren skal Bane Nor jobbe på flere strekninger, spesielt i det sentrale østlandsområdet. Togselskapene, Ruter, Statens vegvesen og Bane Nor vil samarbeide, slik at vei og jernbane ikke er stengt på samme strekninger samtidig. En gladnyhet til drammensere etter flere somre med buss for tog: Drammen stasjon vil være åpen for trafikk hele sommeren.

Bane Nor sier at målet er at det skal være lett for de reisende å finne ut hvor de skal gå for å finne buss for tog. – Se etter gule skilt, plakater og flagg. Vi bruker alltid gul farge for informasjon om buss for tog eller andre avvik fra det normale, oppfordrer Hansen. Den første helgen er det stengt helt til Trondheim mellom Eidsvoll og Løten/Støren.

