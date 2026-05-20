Bane Nor stenger deler av togtrafikken i sommer: Passasjerer må reise med buss på mange strekninger

Bane Nor må jobbe med nødvendig vedlikehold og fornyelse på jernbanen i sommer, og passasjerer på mange strekninger må reise med buss når jernbane stenges. Togselskapene, Ruter, Statens vegvesen og Bane Nor vil samarbeide slik at vei og jernbane ikke er stengt på samme strekninger samtidig. Drammen stasjon vil være åpen for trafikk hele sommeren, og annen informasjon på rutenettet brukes for å informere om buss og tog.

Drammen stasjon vil være åpen for trafikk hele sommeren. Bane Nor oppfordrer til å sjekke hvordan en reise påvirkes på forhånd og til å ha litt tålmodighet med på turen.

Arbeider pågår fra lørdag 30. mai til og med søndag 14. juni mellom Eidsvoll og Løten/Støren, fra lørdag 27. juni til og med søndag 9. august mellom Oslo S og Lillestrøm på Gardermobanen, fra lørdag 4. juli til og med søndag 2. august mellom Oslo S og Ski, fra lørdag 11. juli til og med tirsdag 14. juli mellom Egersund og Stavanger, fra fredag 31. juli til og med søndag 9. august mellom Lillestrøm og (Dal) Eidsvoll på Hovedbanen, fra mandag 10. august til og med søndag 16. august mellom Sørumsand og Kongsvinger, og fra 29. august til og med 11. september mellom Oslo S og Roa.

Fra 29. august til og med 1. september er det stengt mellom Roa og Gjøvik





