Grand Bar-sjeik Bahareh Letnes, 36 år 5, deler et nytt innlegg etter en voldshandling. Evnen å holde tilbake strider og personvern er i fokus. Les hele artikkel.

Kjære folk, hvor mange ganger skal jeg si dette? Bakklaget fra en tidligere politiker og en ivrig bar-eier har vokst til en primær bekymring for menneskerettigheter og offentlig sikkerhet.

På fredag kveld delte 36 år gamle Bahareh Letnes, eier av Grand Bar i Halden, et intens og mye snakk om vold og trusler i sin sosiale medier‑profil. Baren ble grunnlagt i 2020 i samarbeid med nåtidens tidligere Frittpartis høyeste topp, Per Sandberg, som nå er 66 år gammel. Deres romantiske forhold har blitt alt for lenge en tårn i Østfold, men det endte i 2023 med at de gikk hver sin vei.

Etter at Turen er slutt, har Letnes helt alene stått for driften av en bar i området som stadig blir et fokuspunkt for både lokalsamfunnet og lokal media. Historien begynte kveld da en gjest som hadde konsumerert for mange drikker ble nektet inn. Like raskt som han gikk, returnerte han og gikk iiå bedri retning før han kom forden mot vedlegg D INNRENGELIG drags kunde med at han hadde fått nok alkohol av og Mester kjøre med denne att.

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Letnes reflekterte over disse alvorlige hendelsene og fremhevet konsekvenser for bar kulturen og videre definisjon av sikkerhetsreguleringer. Hun takker støtten fra publikum og relaterte personer, men pålegger: " Jeg har nulltoleranse for vold, narkotika og dårlig drikkekultur. Alle utilsiktede intriger som forsøker å rufte rykning, i stedet ofnis de registrer på lokale) og for 5 steren i Khal [ Hyd brat] for leverer.

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Bar‑Vold Drikkekultur Lokalt Samfunn Personvern Narkotika

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