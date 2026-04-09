Barcelona klager på dommeravgjørelse etter kamp – Krever gransking og adgang til VAR-kommunikasjon

Barcelona har sendt en offisiell klage etter en kamp der de mener dommeren og VAR-teamet gjorde en avgjørende feil. Klubben krever en grundig gransking og tilgang til dommernes kommunikasjon for å sikre rettferdighet i fotballen.

Klage n gjelder en konkret situasjon under kampen. I det 54. minutt, etter at ballen var satt i spill, tok en motspiller ballen med hendene inne i eget straffefelt uten at det ble idømt straffespark, står det i en pressemelding på klubbens nettside. Barcelona mener at denne avgjørelsen, sammen med den alvorlige mangelen på intervensjon fra VAR-systemet, representerer en betydelig feil.

Derfor krever de en grundig undersøkelse, med adgang til kommunikasjonen mellom dommerteamet, og om nødvendig en erkjennelse av feilene og igangsetting av korrigerende tiltak. Hendelsen fant sted da stillingen var 0-1, hvor Atlético-keeper Juan Musso spilte ballen kort til lagkameraten Marc Pubill, som tok ballen med hendene, plasserte den ned, og tok utsparket på nytt. Den rumenske dommeren Istvan Kovacs hevdet at ballen ikke var satt i spill før Pubill gjorde dette. Tyske Christian Dingert, som satt i VAR-rommet, grep heller ikke inn. Etter kampen var Barcelona-trener Hansi Flick svært kritisk til avgjørelsen. Han uttalte at han ikke forsto hensikten med VAR hvis ikke straffespark ble dømt i en slik situasjon. Han mente det skulle ha vært straffe, gult kort nummer to og utvisning. Fungerende Barcelona-president Rafael Yuste uttrykte også sin misnøye. Han sa at det ikke spilte noen rolle om det var med vilje eller ikke, og at han synes det var utrolig at man med alle de tekniske og elektroniske hjelpemidler man har til rådighet ikke klarte å dømme et så åpenbart straffespark.\Barcelona har altså sendt inn en formell klage til de relevante fotballmyndighetene i etterkant av hendelsen. Klagen er et direkte resultat av det som skjedde under kampen, og klubben ønsker å sikre at slike feilvurderinger ikke gjentas i fremtiden. Denne reaksjonen understreker viktigheten av korrekt dømming og VAR-systemets rolle i å sikre rettferdighet i fotball. Klubben ønsker også å oppnå åpenhet i dømmingsprosessen, og derfor krever de tilgang til kommunikasjonen mellom dommerne. Dette viser en vilje til å lære av feil og forbedre systemet. Klubbens ledelse ser på dette som en prinsipielt viktig sak som kan påvirke utfallet av kamper. De er tydelige på at de ikke aksepterer dårlig dømming, spesielt når det er tilgjengelig teknisk støtte som VAR. Uttalelsene fra både treneren og presidenten indikerer at hele klubben er samlet i sin bekymring.\Klagen representerer også et signal til de fotballmyndighetene om at Barcelona forventer en forbedring i dømmingsstandarden. Klubbens beslutning om å offentliggjøre sin misnøye via pressemeldinger og på sin nettside viser også deres ønske om å informere fansen og skape bevissthet om problemet. Dette kan også legge press på dommerne og VAR-teamet for å prestere bedre i fremtidige kamper. Klubbens handlinger kan også ha en innvirkning på andre klubber, og oppmuntre dem til å reagere på lignende situasjoner i fremtiden. Fotballens regelverk og dømmingspraksis er i stadig endring, og denne klagen kan bidra til å sette fokus på områder som trenger forbedring. Barcelona ønsker rettferdighet, og klagen er et skritt på veien for å sikre dette. Det er viktig å merke seg at utfallet av klagen kan påvirke kampresultater og holdningen til både spillere og fans. Barcelona ønsker en rettferdig og gjennomsiktig dømming, og deres handlinger reflekterer deres engasjement for sportens integritet





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »