Barcelona nærmer seg La Liga-tittelen, men fokuserer på Champions League-retur

Barcelona er svært nærme å sikre La Liga-tittelen etter en imponerende seier over Espanyol. Trener Hansi Flick maner likevel til forsiktighet og understreker viktigheten av å fokusere på Champions League-kvartfinalen mot Atlético Madrid.

Til tross for at Barcelona har ni poeng ned til Real Madrid, lar Barça-treneren seg ikke begeistre. To mål fra Ferran Torres , samt scoringer fra Lamine Yamal og Marcus Rashford, sikret en imponerende seier for Barcelona over Espanyol. Med denne seieren har Barcelona nå 79 poeng og en ledelse på ni poeng ned til Real Madrid, med syv kamper igjen å spille. På en pressekonferanse ble Blaugrana-treneren, Hansi Flick , spurt om muligheten for å vinne klubbens 29. ligatittel.

Flick svarte rolig og understreket at til tross for forspranget til laget på andreplass, er tittelen langt fra sikret. Han var tydelig på at laget må fortsette å fokusere og levere sitt beste i hver kamp. – Det er ikke gjort. Vi må gjøre jobben vår. Vi kan ikke si at det allerede er avgjort. Den holdningen er feil, og jeg aksepterer den ikke. Inntil det matematisk er avgjort, må vi spille vår beste fotball, sa Flick. Flick uttrykte stor respekt for motstanderne og understreket viktigheten av å ikke undervurdere noen. Han minnet om at fotball kan være uforutsigbart, og at det er avgjørende å holde fokus helt til slutten av sesongen. Han ser på hver kamp som en mulighet til å vise frem laget sitt. Den tyske manageren beskrev alt laget hans har oppnådd så langt denne sesongen som «fantastisk», spesielt med tanke på de mange skadene laget har slitt med. Flick roste spillerne for deres innsats og motstandsdyktighet gjennom en utfordrende sesong. Han fremhevet lagets evne til å komme seg gjennom vanskelige perioder og alltid vise kampvilje. Han mener at skadeproblemene har styrket laget, og at det har vist seg å være en ressurs for laget. Tirsdag 14. april møter FC Barcelona Atlético de Madrid på Estadio Metropolitano i returoppgjøret i Champions League-kvartfinalen. I det første oppgjøret på Spotify Camp Nou vant Atlético 2–0. Da Flick ble spurt om returen, var han tydelig: For å sikre seg en semifinaleplass trenger laget hans «bare» å spille sin beste fotball. – Vi trenger ikke et mirakel, vi må bare spille vår beste fotball. Det er vi i stand til. Jeg vet at Atlético er et fantastisk lag, men det er vi også. Vi skal kjempe, og jeg er sikker på at fansen vil støtte oss der nede og være klare, sa Flick. Flick var tydelig på at laget må spille sitt beste for å snu resultatet fra det første oppgjøret. Han understreket viktigheten av å være fokusert og å utnytte alle muligheter. Han oppfordret spillerne til å vise sin beste fotball og å kjempe for hver ball. Blaugrana har nå 79 poeng i LaLiga og nærmer seg seriegullet. Barcelona slo Espanyol 4–1 denne helgen og tok sin 26. seier for sesongen i den spanske toppdivisjonen. Ferran Torres sin målform har vært avgjørende for Barcelonas suksess. Med sine to scoringer mot Espanyol brøt Ferran en måltørke som hadde vart siden 31. januar, da han scoret mot Elche. Den spanske spissen hadde gått 15 kamper uten nettkjenning, når man teller med både klubb- og landskamper. 26-åringen har levert sterkt i 2025/2026-sesongen. Totalt har han spilt 43 kamper for FC Barcelona i alle turneringer (LaLiga, Champions League, Copa del Rey og den spanske supercupen), scoret 17 mål og hatt én målgivende pasning. Torres har vist seg å være en viktig spiller for laget, og hans mål har bidratt til lagets fremgang. Barcelona og Real Madrid møtes 10. mai på Spotify Camp Nou. Da kan Hansi Flicks lag komme som ferske seriemestere i klassikeren mot Merengue-laget. Dersom katalanerne vinner kampene mot Celta de Vigo, Getafe og Osasuna, vil de nå 88 poeng og bli kronet til spanske mestere – uavhengig av hva Real Madrid oppnår. Selv om Barcelona er svært nærme å sikre LaLiga-tittelen, er klubbens prioritet likevel å snu 0–2-underlegget i returkampen i Champions League-kvartfinalen mot Atlético Madrid. Flick understreket viktigheten av å ta en kamp om gangen og ikke fokusere for mye på spekulasjoner om fremtiden. Han ser frem til å møte Real Madrid og mener at det vil bli en spennende kamp for fansen





