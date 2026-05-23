Barcelona og OL Lyon møtes i Champions League-finale

Caroline Graham Hansen er friskmeldt etter lårtrøbbel og starter for Barcelona i mesterligafinalen på Ullevaal. På motsatt halvdel er to landslagsvenninner. Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen spiller begge fra start for OL Lyonnes, sistnevnte i kamp mot sin tidligere klubb.

Engen og kjæresten Mapi León er midtstopper for hvert sitt lag i finalen. Hegerberg har scoret 69 Champions League-mål, flere enn noen annen spiller, og jager sin sjuende tittel i turneringen. Aitana Bonmatí gjorde nylig comeback etter beinbruddet hun pådro seg i november i fjor. Hun er i troppen, men sitter på benken fra start.

Hun ble kåret til mesterligaens beste spiller de tre siste årene og vant også Ballon d'Or de samme årene. Martine Fenger er også i Barcelona-troppen. Hun spilte 10 seriekamper og scoret tre mål denne sesongen, men i mesterligaen ble det bare ett kort innhopp i ligaspillet. Barcelona mangler Laia Aleixandri på grunn av skade, mens OL Lyonnes mangler blant andre Kadidiatou Diani.

Barcelona stiller samme lag som i avgjørende semifinale mot Bayern München, mens Vicky Becho for Diani er eneste endring i Lyon-laget som slo ut tittelforsvarer Arsenal. Slik er lagene på Ullevaal: Barcelona (4-3-3):13 Cata Coll – 22 Ona Batlle, 2 Irene Paredes, 4 Mapi León, 24 Esmee Brugts – 16 Clara Serrajordi, 12 Patri Guijarro, 11 Alexia Putellas (kaptein) – 10 Caroline Graham Hansen, 17 Ewa Pajor, 7 Salma Paralluelo.

Reserver: 1 Gemma Font, 37 Txell Font – 6 Sydney Schertenleib, 8 Marta Torrejón, 9 Clàudia Pina, 14 Aitana Bonmatí, 18 Kika Nazareth, 17 Vicky López, 23 Aïcha Camara, 35 Martine Fenger, 40 Adriana Ranera, 43 Carla Juliá. OL Lyonnes (4-3-3):1 Christiane Endler – 12 Ashley Lawrence, 3 Wendie Renard (kaptein), 15 Ingrid Syrstad Engen, 4 Selma Bacha – 6 Melchie Dumornay, 10 Lindsey Heaps, 20 Lily Yohannes – 7 Vicky Becho, 14 Ada Hegerberg, 29 Jule Brand.

Reserver: 16 Féerine Belhadj, 56 Lou Marchal – 8 Korbin Schrader, 9 Marie-Antoinette Katoto, 13 Damaris Egurrola, 17 Maïssa Fathallah, 18 Alice Sombath, 22 Tabitha Chawinga, 23 Sofie Svava, 25 Ines Benyahia, 33 Tarciane, 36 Romaine Rafalski. Dommer: Tess Olofsson, Sverige. Assistenter: Almira Spahic, Sverige og Monica Løkkeberg, Norge





