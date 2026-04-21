Barcelona planlegger å beholde Lewandowski: Her er den nye strategien

Til tross for sterke rykter om overgang til Italia eller USA, tyder mye nå på at Robert Lewandowski blir værende i Barcelona med en forlenget kontrakt frem til 2027.

Usikkerheten rundt Robert Lewandowski s fremtid i FC Barcelona har preget overskriftene i internasjonal sportsjournalistikk gjennom hele sesongen. Den polske stjernespissen, som ankom den katalanske hovedstaden fra Bayern München i 2022, har vært gjenstand for en rekke spekulasjoner. Tidligere i forrige uke svirret ryktene i Spania om at klubbledelsen aktivt sonderer markedet etter en potensiell erstatter for å fornye angrepsrekka. Navn som Atlético Madrids Alexander Sørloth og Mallorcas Vedat Muriqi ble trukket frem som mulige kandidater til å overta rollen som klubbens fremste målscorer.

Samtidig har ryktene florert om interessenter fra andre europeiske ligaer. Det har versert ubekreftede meldinger om at Lewandowski skal ha planlagt møter med både Juventus og Inter Milan, der samtaler i Milano skal stå på agendaen. Men bildet har nå endret seg drastisk. Ifølge de nyeste opplysningene fra innsiden av klubben, har Barcelona tatt en helomvending i sin strategi. Klubben skal nå ønske å forlenge kontrakten med den polske veteranen med ett år, slik at avtalen strekker seg frem til sommeren 2027.

Selv om kontraktsforslaget innebærer en redusert lønn sammenlignet med dagens avtale, forventes det ikke å skape store gnisninger. Lewandowski skal allerede før jul ha akseptert at hans rolle i laget vil endre seg i takt med alderen, og han har uttrykt vilje til å tilpasse seg klubbens økonomiske rammebetingelser. De konkrete forhandlingene mellom partene forventes å starte i løpet av de nærmeste ukene.

Til tross for Barcelonas nye plan, er ikke interessen fra andre deler av verden blitt borte. MLS-klubben Chicago Fire har angivelig allerede lagt frem et konkret tilbud for å sikre seg angriperens tjenester, mens flere klubber i Saudi-Arabia også holder tett kontakt med leiren til 37-åringen. Selv om han ikke lenger er den yngste spilleren på banen, viser statistikken for inneværende sesong at han fortsatt holder et skyhøyt nivå med 17 mål på 40 kamper i alle turneringer.

Barcelona ser ut til å verdsette hans rutine og betydning for garderoben like høyt som hans evne til å finne nettmaskene, noe som gjør en forlengelse til en logisk beslutning for begge parter. Fremtiden vil vise om spissen blir værende i Spania eller om han velger å avslutte karrieren utenfor Europas mest prestisjetunge ligaer.





