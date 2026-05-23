Barcelona slo Caroline Graham Hansen ut og sikret fjerde WCL-tittel for Norge

Norwegian multinational broadcaster TV 2 covered the women's Champions League final on Norwegian soil with domestic and international experts providing commentary, analysis, and insights into the match and its significance for Norwegian women's football.

ULLEVAAL STADION (TV 2): Den norske duellen på Ullevaal gikk Caroline Graham Hansen seirende ut av. Samtidig ble historie skrevet. For rammen var historisk. På den norske banen sto noen av verdens største profiler: Caroline Graham Hansens Barcelona mot Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engens Lyon i Champions League -finalen.

Da det virkelig gjaldt, var det Barcelona som steg frem. Etter en intens og nervepreget førsteomgang løsnet det etter pause for Graham Hansens lag. Barcelona skrudde opp tempoet, fant rommene – og straffet Lyon knallhardt. Det endte til slutt 4-0 til spanjolene.

– Lyon hadde fortjent mål, men Barca var best i 2 omgang. Scorer fine mål, og angrepsspillerne har vist seg hakket mer frem enn Lyon, er TV 2-ekspert Ingrid Kvernvoldens oppsummering. Graham Hansen og Hegerberg har ikke vært mye involvert. Syrstad Engen klarte seg greit, men tapte duellen med Pajor som ble skjebnesvangert. 24.268 tilskuere møtte opp til den største kvinnefotballkampen på norsk jord noensinne – en ny publikumsrekord i Norge.

Helt enormt. Utrolig kult. Det er den største arenaen vi har, og dette er et ordentlig løft for norsk fotball, og spesielt kvinnefotball, sier Kvernvolden. Like før kvarteret spilt dukket nemlig Lyons amerikanske ringrev Lindsey Heaps (31) opp på en retur.

– Helt korrekt, var TV 2-ekspert Ingrid Kvernvoldens vurdering. Kort tid senere var det Barcelona som var millimeter unna lederen. Den polske spydspissen Ewa Pajor (29) ble spilt mesterlig gjennom. Til pause stod det målløst, uten de store involveringene av de norske stjernene.

Engen klarer seg bra, men jeg ønsker å se Graham Hansen og Hegerberg mer involvert. Graham viser hva hun er god til når hun har ball, var Kvernvoldens pausedom. Men der Engen dominerte i første, skulle den tidligere Barcelona-spilleren få det langt tøffere i andre omgang. Ti minutter etter hvilen kombinerte Barcelona lekkert fremover.

Ballen endte hos Pajor som fullstendig parkerte Engen, og satte ballen kontant i lengste hjørnet. Pajor er i verdensklasse i disse duellene, og Engen tapte den. I den duellen var hun rett og slett bedre, reagerte Kvernvolden. Etter timen spilt var Graham Hansens kamp over da hun ble byttet ut.

Det samme gjaldt Hegerberg minutter senere. Men der det skorted foran mål for Hegerberg, ble det en drømmedag for Pajor som prikket inn sitt andre for dagen og hennes ellevte i denne CL-sesongen. Det største øyeblikket i den katalanske jubeldagen i Oslo stod 22 år gamle Salma Paralluelo. Fra distanse banket hun inn et helt ellevilt mål. Rett i vinkelen. Dermed sikret Barcelona deres fjerde WCL-tittel i historien





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Women's Football Barcelona Vs Lyon Champions League WCL Norwegian Women's Team Salma Paralluelo WCL Final Match

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norwegian News: Jesper Mathisen Admits Bumbling in Selecting VM SquadJesper Mathisen, the coach of the Norwegian national team, admits that he did not make the right choices in selecting the players for the World Cup squad. He explains that they tried to include 26 players but made mistakes in a couple of positions. He also mentions that Thelo Aasgaard, a young and promising midfielder, was a significant challenge for them.

Read more »

Norwegian News: Jesper Mathisen Admits Bumbling in Selecting VM SquadJesper Mathisen, the coach of the Norwegian national team, admits that he did not make the right choices in selecting the players for the World Cup squad. He explains that they tried to include 26 players but made mistakes in a couple of positions. He also mentions that Thelo Aasgaard, a young and promising midfielder, was a significant challenge for them.

Read more »

Four Norwegian citizens and a person with Norwegian address arresterd and deported by IsraelAdalah has confirmed the deportation and release of the arrested activists from Israeli prison officials and authorities. The main part of the activists will be transferred to Ramon Airport to be flown out of the country. Activists were subjected to hard treatment after being arrested by Israeli marine forces. Activists were able to meet with advocates from Adalah and will receive consular assistance in Israel, according to them. Activists complained about mostrando physical violence, extreme emotional abuse and physical abuse since they were arrested according to advocates from Adalah. Investigators documented numerous activists with suspected rib-cage damage and shortness of breath. Israel also used electroshock weapons to the activists and the activists reported medical injuries by using policemen cudgels.

Read more »

Forsvarer hovedstaden: - Litt partiskBarcelona-stjerna Aitana Bonmatí (28) var ikke fornøyd med valget av Oslo som vertsby. Nå går Caroline Graham Hansen (31) ut og forsvarer hjembyen.

Read more »