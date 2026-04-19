Barcelona vurderer Sørlog som potensiell erstatter for Lewandowski

Med Robert Lewandowski som står overfor kontraktsproblemer og et potensielt lønnskutt, har Barcelona kastet sitt blikk på Alexander Sørlog, spilleren som har terrorisert dem i Champions League. Spanske medier rapporterer om en formell henvendelse for den norske spissen, som har imponert med sine prestasjoner, spesielt på Camp Nou.

Robert Lewandowski , en av de mest anerkjente spissene de siste tiårene, står ved et veiskille i sin karriere. Med en imponerende CV som inkluderer 312 mål i Bundesliga, 109 i Champions League og nylig 81 i La Liga, er hans meritter udiskutable.

Nå, med kontrakten som utløper til sommeren og fristende tilbud fra utenfor Europa, står målgarantisten overfor en avgjørelse: skal han akseptere en lønnsreduksjon for å fortsette i Barcelona, eller søke nye utfordringer? Mens Lewandowski vurderer sin fremtid, har Barcelona begynt å utforske alternativer for å hente inn en spiss som har vist seg å være en konstant trussel mot den katalanske storklubben. Det er et ironisk øyeblikk for klubben, som nå vurderer å hente inn en spiller som har vært medvirkende til deres Champions League-exit. Den norske spissen Alexander Sørlog har ved flere anledninger vist seg som en mardrøm for Barcelona. Med 7 mål på 14 kamper mot dem, har han flere ganger funnet veien til nettmaskene. Hans siste mål mot Barcelona kom på selveste Camp Nou, i den første kvartfinalekampen i Champions League. Etter kampen kunne Barcelona-supportere observere en spiller som åpenbart trivdes i byen og under presset på det ikoniske stadionet. Sørlog uttalte til UEFAs offisielle nettsider at han hadde en god følelse på Camp Nou, og følte seg farlig når han entret banen der. Denne uttalelsen, kombinert med hans imponerende prestasjoner, har sendt signaler til Barcelona om at Sørlog er en spiller de definitivt bør vurdere å signere. Nå kommer det meldinger om nettopp dette, og det ser ut til at Barcelona har lyttet. Sørlogs spillerprofil, som inkluderer en teknisk likhet med Lewandowski og en bemerkelsesverdig evne til umiddelbar tilpasning til spillestilen til Hansi Flick, har plassert ham høyt på Barcelonas ønskeliste. Sportsdirektør Deco ser Sørlog som en seriøs kandidat til å styrke angrepsrekka. Spanske medier uttrykker sjokk over at det nå er en reell mulighet for at Barcelona kan kapre en av spillerne som har vært direkte ansvarlig for deres tidlige exit fra Champions League. Det rapporteres at den katalanske klubben allerede har sendt en formell forespørsel angående Sørlog. Deco og hans team ønsker å sikre seg den norske målscoreren dersom en forlengelse med Lewandowski ikke materialiserer seg. Dette fremstår som et smart trekk fra Barcelona. Sørlog har gjentatte ganger de siste sesongene bevist at han er en spiss som kan avgjøre tette kamper, spesielt når presset er som størst, og hans prestasjoner på Camp Nou taler for seg selv. Hans potensielle overgang kan representere en ny æra for Barcelona, en der de snur motgang til suksess ved å omfavne sine tidligere plageånder





