Bare én pose potetgull daglig kan øke demensrisikoen

Ny studie viser at selv et lite økt inntak av ultraprosessert mat, som potetgull, kan ha alvorlige konsekvenser for hjernen og øke risikoen for demens, selv hos personer med et sunt kosthold.

En ny studie fra Monash University i Australia advarer om at selv et moderat økt inntak av ultraprosessert mat , som en liten pose potetgull daglig, kan øke risikoen for å utvikle demens.

Funnene er alvorlige, da de viser en klar sammenheng mellom inntak av slike matvarer og redusert kognitiv funksjon, selv hos personer som ellers følger et sunt kosthold. Studien, som analyserte data fra over 2000 australske voksne i alderen 40 til 70 år, sammenlignet deltakernes kosthold med resultater fra kognitive tester og en beregning av deres fremtidige demensrisiko. Resultatene viste at jo større andel av kostholdet som besto av ultraprosessert mat, desto høyere var risikoen for demens.

Dette gjelder selv for de som spiste et middelhavskosthold, kjent for sine helsefordeler. Ultraprosessert mat defineres som matvarer som har gjennomgått omfattende industrielle prosesser og inneholder ingredienser som ikke vanligvis brukes i matlaging, som kunstige tilsetningsstoffer, konserveringsmidler og kjemikalier. Eksempler inkluderer potetgull, ferdigretter, brus, bearbeidet kjøtt og søtsaker. Studien fant at ultraprosessert mat sto for omtrent 41 prosent av deltakernes daglige energiinntak, et nivå som er representativt for mange vestlige land.

Forskerne understreker at ultraprosessering kan ødelegge matens naturlige struktur og tilføre skadelige stoffer, noe som kan påvirke hjernens funksjon negativt. Det er viktig å merke seg at studien viser en statistisk sammenheng, og ikke et definitivt bevis på årsakssammenheng, men funnene er likevel slående og bør tas på alvor.

En økning i inntaket av ultraprosessert mat med bare 10 prosent, tilsvarende en liten pose potetgull, økte risikoen for kognitiv svikt med hele 16 prosent, selv hos de som spiste mye plantebasert mat. Professor W. Taylor Kimberly ved Harvard Medical School bekrefter at flere studier konsekvent viser en sammenheng mellom høyt inntak av ultraprosessert mat og dårligere kognitiv ytelse.

Dette understreker viktigheten av å fokusere på kvaliteten på maten vi spiser, og å begrense inntaket av ultraprosessert mat så mye som mulig. Selv om studien ikke kan fastslå en direkte årsakssammenheng, er det en sterk indikasjon på at ultraprosessert mat kan ha en negativ innvirkning på hjernens helse på lang sikt. Det er også viktig å huske at ultraprosessert mat ofte er forbundet med andre risikofaktorer for demens, som overvekt, høyt blodtrykk og diabetes.

Derfor er det viktig å ha en helhetlig tilnærming til kostholdet og livsstilen for å redusere risikoen for å utvikle demens. Å velge naturlige, ubehandlede matvarer og å begrense inntaket av ferdigmat og snacks er viktige skritt for å beskytte hjernens helse





