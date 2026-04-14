Barn funnet innesperret i varebil i Frankrike: Faren siktet

En ung gutt ble funnet innesperret i en varebil i den franske landsbyen Hagenbach. Faren er siktet for frihetsberøvelse og omsorgssvikt. Samboeren er også siktet. Naboer slo alarm etter å ha hørt lyder fra bilen.

En sjokkerende hendelse har rystet den lille franske landsbyen Hagenbach, med et innbyggertall på bare 800. Mandag denne uken slo naboer alarm etter å ha hørt lyder som minnet om et barn fra en varebil parkert ved en boligblokk. Da politiet aksjonerte og brøt seg inn i bilen, gjorde de et grufullt funn. En ung gutt ble funnet liggende naken under et teppe, omgitt av søppel og menneskeavføring. Gutten, ifølge statsadvokaten, var underernært og ute av stand til å gå, noe som indikerer at han hadde vært i samme stilling over en lengre periode. Faren, en 43 år gammel mann, skal ha holdt sønnen innesperret i varebilen siden november 2024. Varebilen sto parkert på parkeringsplassen til familiens bolig, noe som ytterligere understreker tragediens nærhet og foreldrenes handlinger. Denne forferdelige situasjonen har sjokkert landsbyens innbyggere og satt søkelyset på spørsmål om omsorgssvikt og overgrep mot barn. Politiet har startet en omfattende etterforskning for å avdekke alle omstendighetene rundt denne tragiske hendelsen, inkludert hvem som visste om forholdene og hvorfor gutten ble holdt innesperret.

Faren forklarte i avhør at han handlet ut fra et ønske om å «beskytte» sønnen mot sin 37 år gamle samboer, som han hevdet ønsket å få gutten innlagt til psykiatrisk behandling. Gutten selv fortalte politiet at faren ga ham mat to ganger daglig og etterlot vannflasker. Han måtte urinere i plastflasker og gjøre fra seg i søppelposer. Den siste gangen han dusjet var mot slutten av 2024. Ifølge faren var samboeren uvitende om sønnens tilstedeværelse i varebilen. Paret bodde i boligblokken sammen med guttens søsken – en 12 år gammel søster og en 10 år gammel halvsøster. Det har ikke kommet frem opplysninger som tyder på at gutten hadde psykiatriske problemer før han forsvant. Han skal også ha hatt gode karakterer på skolen, noe som gir et enda mer hjerteskjærende perspektiv på situasjonen. Venner og familie trodde han var innlagt på en psykiatrisk institusjon, mens lærerne fikk beskjed om at han hadde byttet skole. Naboer uttrykker sjokk og vantro over hendelsen, og spørsmål om hvordan dette kunne skje i et så lite samfunn. Hendelsen har ført til en dyp bekymring for barnets helse og velferd, samt spørsmål om samfunnets ansvar for å beskytte de mest sårbare.

Faren er siktet for ulovlig frihetsberøvelse og isolasjon av en mindreårig, samt for å ha unnlatt å gi ham nødvendig mat og medisinsk oppfølging. Han er varetektsfengslet. Farens samboer er siktet for manglende hjelp til et barn i fare og for ikke å ha varslet om mishandling, men er løslatt på vilkår. Dette betyr at hun er sluppet ut av varetekt, men må følge bestemte regler fastsatt av retten eller politiet. Barna er plassert i midlertidig omsorg i påvente av en avgjørelse fra en barnedomstol. Statsadvokaten etterforsker også om andre kan ha visst om forholdene, noe som indikerer at etterforskningen er bredere og fokuserer på å avdekke eventuelle medvirkninger og ansvar. Hendelsen i Hagenbach har ikke bare satt søkelyset på farens handlinger, men også på samfunnets ansvar for å beskytte barn og sørge for at slike tragiske hendelser aldri skjer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gutt funnet innesperret i varebil i FrankrikeEn gutt ble funnet underernært og holdt innesperret i en varebil i landsbyen Hagenbach i Frankrike. Faren hevder han gjorde det for å beskytte sønnen, mens resten av omgivelsene er sjokkert.

Datteren etter dobbeltdrap: – Vil spørre ham «hvorfor?»Barbro Öberg var fredag tilbake på gården der hun fant faren Tor og hans samboer Gerd drept for 21 år siden.

Datteren etter dobbeltdrap: – Vil spørre ham «hvorfor?»Barbro Öberg var fredag tilbake på gården der hun fant faren Tor og hans samboer Gerd drept for 21 år siden.

Datteren etter dobbeltdrap: – Vil spørre ham «hvorfor?»Barbro Öberg var fredag tilbake på gården der hun fant faren Tor og hans samboer Gerd drept for 21 år siden.

Datteren etter dobbeltdrap: – Vil spørre ham «hvorfor?»Barbro Öberg var fredag tilbake på gården der hun fant faren Tor og hans samboer Gerd drept for 21 år siden.

Datteren etter dobbeltdrap: – Vil spørre ham «hvorfor?»Barbro Öberg var fredag tilbake på gården der hun fant faren Tor og hans samboer Gerd drept for 21 år siden.

