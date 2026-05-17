Barn og unge bekymret for voksnes ferdigheter med kunstig intelligens i reklame

En undersøkelse har vist at barn og unge mellom 13-18 år er bekymret for hvor bevisste voksne er på det de ser i sosiale medier. De unge uttrykker bekymring for hvordan foreldre, eldre og yngre barn ikke klarer å skille KI fra virkeligheten, og de er bekymret for hva KI i reklame gjør med tillit i samfunnet.

Der foreldre kan fascineres av noe de ser i sosiale medier, har barn mer digital kompetanse og ser lettere hva som er laget av KI, kommer det frem i en ny undersøkelse. Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

– I vår forskning ser vi at noen barn og unge synes det er ganske lett å skille mellom hva som er KI-generert og hva som er ekte, sier Sifo-forsker Clara Reich på forbruksforskningsinstituttet Sifo ved OsloMet. Sammen med flere andre har hun sett på hvordan barn og unge mellom 13 og 18 år forholder seg til kunstig intelligens (KI) i reklame og sosiale medier.

De unge bekymrer for flere aspekter ved KI, men de er også bekymret for hvordan foreldre, eldre og yngre barn ikke klarer å skille KI fra virkeligheten. Unge bekymrer seg for hva KI i reklame gjør med tillit i samfunnet, sier Clara Reich. Foto: Sonja Balci/Oslo Met – Voksne som ser et bilde av et barn som har laget et digert sandslott på Facebook, kan tro det er ekte, selv om det er manipulert, sier Reich.

Artikler som ligner nyheter, deepfake-videoer og falske annonser er andre typer innhold som kan lure voksne. – De sier det er viktig at yngre barn og voksne læres opp i hva som er ekte og manipulert, sier hun. En ung informant i undersøkelsen påpeker at de voksne ikke har vokst opp med KI og dermed ikke vet mer enn de unge gjør.

– Når det gjelder digital kompetanse, ser vi ofte at barn og unge er flinkere på enkelte områder enn voksne. Så det er ikke spesielt overraskende at de uttrykker bekymring over voksnes ferdigheter i møte med KI, sier Steinnes. Forskerne Clara Julia Reich, Kamilla Knutsen Steinnes, Dag Slettemeås, Mikko Laamanen og Henry Mainsah fra Forbruksforskningsinstituttet Sifo står bak rapporten.

‘A balancing act’: A multi-stakeholder study on the Norwegian retouched person label and generative AI in advertising. De bruker KI i skolesammenheng, litt avhengig av skole og lærer, blant annet som en søkemotor til å sammenstille informasjon om et tema, eller til å sjekke om en tekst har skrivefeil. – KI kan også brukes som inspirasjon for markedsførerne før det endelige produktet, eller til å generere bakgrunner til ekte bilder.

Selv om KI byr på mange kostnadsbesparelser og muligheter, er markedsførerne likevel ikke utelukkende positive: – Markedsførere og de som jobber kreativt med innholdsproduksjon er bekymret for tap av jobbmuligheter for fotografer, modeller, influensere og sminkører. – Noen barn og unge synes det er gøy med KI. For eksempel ‘brain rot’-aktig innhold som Ballerina Cappuchina, som åpenbart ikke er ekte.

Det er nettopp KI som etterligner virkeligheten og ekte bilder, fordi de syntes det er bekymringsfullt at denne typen innhold kan spre feilinformasjon og skape urealistiske forventninger til mennesker





