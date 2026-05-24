Barna er i et større og mer polarisert digitale univers enn noen gang før

Over halvparten av 9-12-åringer brukte sosiale medier daglig i fjor, og barn og unges skjermtid er på flere timer. Politimester Cecilie Lilaas-Skari oppfordrer foreldre til å snakke sammen om felles rammer rundt sosiale medier.

Aleksander Vatn, operatør ved Nettpatruljen i Øst politidistrikt, mener at det er få som tør å ta dialogen om barnas digitale liv . Han oppfordrer foreldre til å spørre barna om hva de har oppsøkt på internett eller hvem de har snakket med.

Nyeste tall fra Mediebruksundersøkelsen viser at over halvparten av 9-12-åringer brukte sosiale medier daglig i fjor, en økning på 15 prosent fra 2024. I tillegg er barn og unges gjennomsnittlige skjermtid på flere timer, blant annet grunnet sosiale medier, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er her barnas sosiale arena er, i langt større grad enn før. Samtidig sees en økning av unge som rekrutteres inn i kriminelle miljøer, ofte i digitale miljøer.

Veien inn i en polarisert del av det digitale universet kan være kort, forklarer Vatn. Han mener at det er vanskelig å se prosessen som skjer på nett, og at det ofte er for sent å snakke om det når det først vises tydelig. Han råder foreldre til å ta den praten og spørre barna om holdninger og verdier. Det er kjempeviktig å bli kjent med dem og hvor de er på vei, mener han.

Politimester Cecilie Lilaas-Skari oppfordrer også foreldre om å snakke sammen om felles rammer rundt sosiale medier. Hun mener at utviklingen har skjedd fort og at det er klokt å ha felles kjøreregler rundt plattformer





