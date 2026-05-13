Barnehagen kan bli gratis for alle barn – begrunnelsen bak etterspill

Arbeiderpartiet, SV og Sp har gjort barnehagen mye billigere enn den var da Høyre og FrP styrte, og har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan man kan innføre gratis barnehage. En statistikk fra SSB viser at samfunnsøkonomiske nytten av gratis barnehage er negativ, men gruppe understreker at deltakelse i gode barnehager kan ha positive konsekvenser på kort og lang sikt.

Arbeiderpartiet har sammen med SV og Sp gjort barnehagen veldig billigere enn den var da Høyre og FrP styrte. Man kan spare 32 000 kr med ett barn og 53 000 kr med to barn i året.

Denne rapporten gir nyttig kunnskap om hvordan man kan innføre helt gratis barnehage hvis det skulle bli økonomisk rom for det. Arbeidsgruppen understreker at deltakelse i gode barnehager kan ha positive konsekvenser på kort og lang sikt som ikke kan måles. Basert på SSB-analysen, anslår arbeidsgruppen at det vil koste om lag 2,4 milliarder kroner å innføre gratis barnehage. Regjeringen bevilger 7,6 milliarder kroner for å senke barnehageprisen siden den tilrådte.

Dette er fordelt på tilskudd til toppet bemanning, tilskudd til økt pedagogtetthet, økte frie inntekter, styrket bemanning i barnehage og kompetanseutvikling for ansatte i barnehage og skole. Vi har dialog med partene om det





Regjeringen / 🏆 15. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barnehage Gratis Tidligere Regjeringen Gratisprinsippet Kvalitet Sosial Hyppighet Arbeiderpartiet SV Sp Høyre Frp Debatt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nytt Melkøya-drama: Senterpartiet foreslår videre drift av gasskraftverketSenterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Arbeiderpartiet har brutt løftet overfor befolkningen i Nord-Norge.

Read more »

Arbeiderpartiet fortsetter nedgangen, Frp peker oppoverMens Frp-pilene peker oppover, fortsetter Arbeiderpartiet nedgangen de har hatt siden januar. Det viser den siste meningsmålingen Respons Analyse har gjort for VG og Aftenposten.

Read more »

Høyre krever prisøkning for Fot-rutene mot Støre-regjeringenHøyre-leder Ine Eriksen Søreide accepting a price increase for Fot-rutene during a press conference on present day, stating that new subsidies won't be used. SP-leader Trygve Slagsvold Vedum criticized the price increase, stating that it would worsen the offer for coastal regions

Read more »

Flere målinger etter rasismebråket: Frp står fjellstøttFire nasjonale målinger etter Frps rasismebråk viser det samme: Velgerne forlater ikke Sylvi Listhaug.

Read more »