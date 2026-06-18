Barnehagen Nab Skogen på Askøy må betale tilbake 3,6 millioner kroner til kommunen etter at Utdanningsdirektoratet har funnet ut at de har misbrukt offentlige midler. Den andre hovedårsaken til millionkravet er utbetaling av lønn til en av medeigarane i barnehagen, der Utdanningsdirektoratet mener det er utbetalt omtrent 1,38 millioner kroner for mye.

Barnehagen Nab Skogen på Askøy må betale tilbake 3,6 millioner kroner til kommunen. Den andre hovedårsaken til millionkravet er utbetaling av lønn til en av medeigarane i barnehagen, der Utdanningsdirektoratet mener det er utbetalt omtrent 1,38 millioner kroner for mye.

I rapporten skriver Utdanningsdirektoratet at dokumentasjonen viser en begrenset bruk av båten i sammenheng med barnehageaktiviteter, samtidig som at flere registrerte turer tyder på privat bruk. - Innkjøpet framstår for oss å ha vært motivert av eieren sin private bruk fremfor barnehagedrifta, skriver direktoratet. Utdanningsdirektoratet åpnet et tilsyn ved barnehagen for omtrent et år siden. De skulle da undersøke hvordan de offentlige midlene var blitt brukt i perioden fra 2022 til 2024.

- Vi har drevet barnehagen vår i 20 år, og alt vi gjør er motivert i ønsket om å skape en god barnehage for barn og en god arbeidsplass for de tilsette. Derfor er det skuffende at Utdanningsdirektoratet ikke i tilstrekkelig grad har lyttet til våre argumenter i saken, sier medeigar i barnehagen, Elisabeth Nordheim, til avis





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