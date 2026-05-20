Barnevakten: Lillebjørn skutt og stukket av sauer

Rektor sendte melding om kleskrav til foreldre, som eskalerte til protest.

På Nordkjosbotn ungdomsskole i Troms fikk ingen jenter lov til å gå med singlet på onsdag. Rektor sa at singleten var for seksuell fordi den sitter stramt, viser former og kan være gjennomsiktig, sier Sofie Skogeng (14) til TV 2.

Hvis vi gikk med den risikerte vi krenende kommentarer fra guttene, forteller Skogeng. Men ifølge jentene selv var ikke dette et problem på skolen. som skrev saken først. TV 2 har gjentatte ganger onsdag kveld forsøkt å få svar fra rektor ved Nordkjosbotn skole, uten hell. Det hele startet dagen før, da jentene i 8. og 9. klasse fikk beskjed om å ikke ha på seg noe mindre enn en T-skjorte på skolen.

– For å være ærlig ble jeg veldig sur, det kokte inni meg. Det var urettferdig gjort, sier Lykke Edvardsen (15) til TV 2. Også foreldrene fikk en melding fra skolen, der det stod at «jentene har blitt bedt om å kle på seg en genser, og ikke gå med singlet på skolen. ».

Også moren til Sofie, Jeanette Skogeng reagerte på den nye kleskoden. Flere foreldre reagerte også på meldingen som kun var sendt til foreldrene til jentene. Dermed skrev de et brev til rektor og kommunen. – Saksgangen fremstod så merkelig.

Hadde dette vært veldig problematisk og noe mange opplevde, så hadde det vært en demokratisk prosess i forkant. Regelen hadde ikke blitt diskutert i FAU, Elevrådet eller andre steder før den ble innført. I brevet fra foreldrene står det også at elevene hadde fått anmerkning allerede før meldingen var sendt ut til foresatte. I en Snapchat-gruppe ble alle enige om å gå med singlet på skolen dagen etter regelen kom.

– Vi følte vi måtte stå opp for oss selv og gjøre en handling som viser at vi er imot, sier Sofie Skogeng





