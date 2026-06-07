Batterier: Norges nye geopolitiske og beredskapsutfordring

En dybdegående analyse av hvordan batteriteknologi har blitt en kjerneindustri for Europas energisikkerhet og hvordan Norge har en unik mulighet til å være en strategisk aktør i verdikjedene. Artikkelen undersøker forsyningssikkerhet, konkurranse med Asia og USA, og behovet for tett kobling mellom forskning, industri og politikk.

Norge står overfor en historisk utfordring og mulighet i batteriteknologien. I flere tiår har utviklingen av lithium-ion batterier og annen batteriteknologi vært drevet av markedskrefter, teknologi og ønske om energieffektivitet.

Nå er bildet mye større og komplekst. Batterier er blitt et strategisk verktøy i geopolitisk spenning og nasjonal sikkerhet. Det var tidligere et produkt; i dag er det en nøkkelkomponent for kritisk infrastruktur. Europa er avhengig av batterier for sin energiomstilling, for elektrifisering av transport, og for å nå sine klimamål.

I denne konteksten har suverenitet og forsyningssikkerhet fått et nytt og skarpt fokus. Den amerikanske og europeiske industrien har lært av pandemien og Russlands invasjon av Ukraine. Uavhengighet fra andre land, spesielt Kina, som dominerer verdikjedene, er blitt en sikkerhetspolitisk prioritet. Konkurransen om investorer, fabrikkbygger og teknologisk hedge er i økende grad et politisk tema.

Når norske selskaper som Morrow Batteries har gått konkurs, belyses det komplekse landskapet vi beveger oss i. Det er tragisk for de ansatte, men det viser også hvor vanskelig det er å konkurrere uten massive statlige subsidier og langsiktige politiske rammer. Kina har spilt langt og strategisk. De har investert i hele verdikjeden, fra gruvedrift til celleproduksjon og til resirkulering.

Europa er etterhvert fullt klar over at de må bygge sin egen kapasitet og mestre hele verdikjedene. Norsk industri har en unik posisjon. Vi har fornybar elektrisitet vi kan bruke til å produsere batterier med et ekstremt lavt klimaavtrykk. Vi har kompetanse innen maritim og petroleumssektoren som gir oss en fordel, og vi har også høy ekspertise innen resirkulering som er viktig for en sirkulær økonomi.

Samtidig har vi et skjerpet fokus på beredskap. Et batteri er ikke bare et produkt; det er en del av nasjonale og europeiske sikkerhetsplaner. Forsyningssikkerhet drevet av klimahensyn. Norge kan bli en kritisk bidragsyter for Europas suverenitet.

Samtidig må vi forstå at vi ikke kan lykkes alene. EU's nye batteriregulering, som krever dokumentasjon av bærekraft og sirkularitet, setter klare krav til alle aktører. Dette er et området hvor vi faktisk har en konkurransefordel, fordi vi allerede har et sterktGreenwash-fokus og et godt grunnlag for å dokumentere hele livssyklusen til et batteri. Vi trenger tett kobling mellom forskning, næringslivet og myndighetene.

Institusjoner som FME Battery, NTNU og IFE er avgjørende for å utvikle teknologi som tilpasser seg de strengeste kravene. Forskning må også være tidlig og nyttig for industrien. Grunnleggende forskning på nye materialer, elektrolytter og cellearkitektur er like viktig som å finne smartere måter å produsere på, å resirkulere og å skalerer produksjon på. Den politiske viljen må være til stede.

Norsk industri må sikre tilgang til råvarer. Det å utvikle nyeNorwegian-Canadian ellerEuropean multiplier-avtaler for å sikre tilgang til litium, kobber, kobalt, grafitt og andre kritiske mineraler er viktig for unngå sårbarhet. Norge har også muligheten til å utvikle en verdikjede som kjennetegnes av høy kvalitet, lavt klimasavtrykk og full sporing av grunnmaterialer. Vårt mål bør ikke bare være å bli en reparatør for europas batteribehov, men en innovatør som definerer standardene for fremtidens bærekraftige batterier.

I tilegg må staten vurdere å bruke verktøy som investeringsstøtte, skattelettelser og andre incentiver for å tiltrekke seg industrielle giganter og storbondselskaper til Norge. EU-kommisjonen lanserte nylig et gigantisk substansprogram for batteriproduksjon, og vi må helt klart være en del av det.

Vårt geografiske og industrielle fundament gir oss en fordel: vi ligger nær de mest avanserte bil- og industrielle markedene i Europa, vi har et stabilt politisk miljø, og vi har tillit til at vi leverer på bærekraft og sikkerhet. Vi har også en meget sterk maritim industri som elektrifiseres, og som selv vil være en stor bruker av avanserte batterisystemer. Oppsummert: batterier er ikke bare en teknologisk eller økonomisk industri; det er en industrianlegg med geopolitisk og beredskapsmessig betydning.

Norge har alt det trenger for å bli en ledende aktør. Vi må bare ha viljen til å handle og de politiske rammene er på plass. Konkurransen med USA (Inflation Reduction Act) og Kina er intens. Vi kan ikke være naive.

Vi må sikre at norske bedrifter har mulighet til å vekste og bli konkurransedyktige i et Europa som ennå er langt fra ferdig med å bygge sin egen batterikapasitet. Vi trenger et tydelig nasjonalt batteristrategi som kobler forskning, industri, råvaretilgang og beredskap. Fremtiden er batteri; la oss sikre at det blir norske jobber og norsk konkurranseevne som former den fremtiden





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