Batterier som geopolitisk beredskap: Norges rolle i Europas energifremtid

Et debattinnlegg fra forskere ved FME Battery understreker at batterier er blitt en strategisk infrastruktur, og at Norge må tenke geopolitikk og beredskap i tillegg til teknologi og verdiskapning.

Batterier har gått fra å være en enkeltkomponent til å bli et grunnleggende element for infrastruktur i energisystemer, transport, industriell omstilling og samfunnssikkerhet. Fremtidig verdiskapning og energiforsyning avhenger av sikker tilgang på batterier.

Norge må rigge seg for at batterier ikke bare handler om teknologi og verdiskapning, men om geopolitikk, forsyningssikkerhet og nasjonal beredskap. Dette skriver Hanne Flåten Andersen, seniorforsker ved IFE og senterleder i FME Battery, og Odne Burheim, professor ved NTNU og nestleder i FME Battery, i et debattinnlegg.

De påpeker at det er svært trist at batterifabrikken Morrow er konkurs, men de har håp om at det jobbes i kulissene for å sikre denne hjørnesteinen som skal styrke batteriverdikjeden i Norge og Europa. For energiomstillingen i Europa er batterier blitt en del av strategisk tenkning. Forskning, industri og regulering må kobles tettere for å sikre råvarer, skalerbar produksjon og bærekraftig konkurransekraft. Verdikjeden for batterier spenner fra råvarer og materialproduksjon via komponenter og batterisystemer til bruk og deretter resirkulering.

Norsk industri gjør det godt innenfor flere av disse leddene, men batterimarkedet blir i økende grad forstått som tema for politikk og strategi. Det er særlig fire sentrale drivere som former utviklingen: geopolitiske spenninger og kontroll av kritiske råmaterialer; subsidiekonkurranse mellom USA, Kina og Europa; krav om bærekraft og sirkularitet; og beredskap etter pandemi og konflikter. Tilgangen på litium, grafitt og andre kritiske materialer er blitt mer konsentrert over tiår, færre lokasjoner skaper sårbarhet. Europa trenger større råvare- og forsyningssikkerhet.

Samtidig har USA, Kina og Europa siktet mot kapasitet i høyt tempo, og subsidiekonkurransen har vært intens. Hvor verdikjedene har blitt etablert har vært avgjort av kostnader, skala og tempo. Dette stiller store krav til innovasjon og til forskning som leverer raskere og tettere på industriens behov. Alle som vil inn i det europeiske markedet må levere på dokumentasjon, bærekraft og sirkularitet.

Dette setter tydelige standarder og rammer for teknologiutvikling. For norsk industri kan dette være et fortrinn, når vi evner å levere på kvalitet. Europa står i en krevende skvis mellom store verdensøkonomier. Innen batterier dominerer særlig Asia og spesielt Kina store deler av verdikjedene, fra råvarer og materialproduksjon til ferdige batterier.

I noen ledd har Kina opp til 95 prosent av markedsandelene. Dette gjør Europa sårbart både på kort og lang sikt. Den europeiske tilnærmingen skaper rom for Norge, særlig innenfor bærekraft, beredskap og fremtidig verdiskapning. Tilgang på fornybar kraft gir mulighet til å produsere med betydelig lavere klimaavtrykk enn det globale gjennomsnittet.

Livsløps- og miljøstudier viser at å produsere batterier i Norge og Norden vil redusere utslippene med over 50 prosent sammenlignet med det globale gjennomsnittet. I tillegg har Norge sterk prosess- og materialkompetanse, lang industriell erfaring og ligger langt fremme innen elektrifisering av transport og maritim sektor. Vi har kommet langt innen innsamling og resirkulering av brukte batterier, et område som blir stadig viktigere i en sirkulær batteriøkonomi. EU og Norge har allerede formalisert samarbeid om råmaterialer og batteriverdikjeder.

Dette gir et godt utgangspunkt for videre industriell utvikling og satsing, men forutsetter at Norge selv har tydelige og langsiktige planer. Batterier er blitt Europas strategiske el-motor for energiomstillingen. Skal vi lykkes, må forskning, industri og regulering kobles tettere. Norge må rigge seg for at batterier ikke bare er teknologi og markedsbestemt, men også en del av geopolitikk og beredskap.

For å møte disse utfordringene trenger Norge en helhetlig batteristrategi som integrerer forskning, industriutvikling og politikk. Etablering av pilotanlegg, støtte til oppskalering av resirkuleringsteknologi og videreutvikling av materialproduksjon er eksempler på tiltak som kan styrke Norges posisjon. Samtidig er det viktig med samarbeid på tvers av landegrenser for å sikre tilgang til kompetanse og markeder. Bare slik kan Norge bli en sentral aktør i Europas batterifremtid





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