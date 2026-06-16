Batterier som løsning på flaskehalser i norsk kraftnett

Artikkelen beskriver hvordan batteriteknologi kan avlaste strømnettet, kutte kostnader og øke påliteligheten, samtidig som den peker på behovet for oppdatert regelverk i Norge.

Et vedvarende problem i den norske kraftinfrastrukturen er flaskehalser i overføringsnettet, som kan oppstå av mange ulike årsaker og vare fra noen få timer til hele året.

Når strømforbruket overstiger det nettet kan tåle, selv i kortvarige perioder, slår sikringene, og hele nabolaget kan bli uten strøm. Nettselskapene har et lovpålagt ansvar for å sikre kontinuerlig kraftforsyning til alle tilknyttede kunder, men tradisjonelle metoder for å fjerne flaskehalser - som å bygge tykkere kabler og større transformatorer - er både kostbare og tidkrevende, med omfattende planleggings- og konsesjonsprosesser.

Samtidig påløper samfunnet store økonomiske tap; ifølge nylige analyser kan tapene i samfunnsøkonomien bli så høye som 2,5 millioner kroner per megawatt per år når bedrifter må vente på nettilgang. I denne konteksten har batteriteknologi vist seg å være et kraftig verktøy for å avlaste nettet. Batterier fungerer som en slags sveitsisk lommekniv for kraftsystemet: de kan lade når overskuddsenergi er tilgjengelig, for eksempel om natten, og levere strøm tilbake til nettet når etterspørselen er høy.

Eksempler fra både utlandet og Norge illustrerer dette. I Tyskland, Storbritannia og Australia brukes batterier allerede flittig for å løse driftsutfordringer, og norske prosjekter som Smart Senja på Senja og et lignende anlegg i Lierne i Trøndelag viser at konseptet også fungerer lokalt. På Senja lades to batterier om natten og leverer strøm til virksomheter på dagen, mens i Lierne er et batteri plassert nær en kraftlinje for å sikre stabil strømforsyning til næringslivet.

Slike løsninger er særlig effektive i områder med kortvarige, forutsigbare belastningsspisser, som fabrikker med høy oppstartseffekt eller næringsparker og øyer med forskjellig forbruk mellom dag og natt. Batteriene krever minimalt med plass og har kortere saksbehandlingstid enn bygging av nye kraftlinjer, noe som gjør dem attraktive for raskere avhøyning av flaskehalser. Selv om batterier ikke kan løse alle flaskehalser, kan de frigjøre ressurser for nettselskapene til å fokusere på de mer komplekse utfordringene. Hovedhindringen er imidlertid et foreldet regelverk.

Det er fortsatt uklart om batterier skal klassifiseres som strømkunder, produsenter eller prosumenter, og den nåværende lovgivningen ble i hovedsak utviklet for et kraftsystem dominert av vannkraft. Selv om regelverket ble designet som teknologinøytralt, har det gjentatte ganger blitt tilpasset for vind- og solkraft, og nå må det også oppdateres for batterilagring.

Endringer i lovverket kan gå langt raskere enn å bygge nytt nett, og ved å integrere batterier i reguleringene kan Norge utnytte eksisterende infrastruktur bedre, senke driftsutgiftene og øke strømtilgangen for både industri og husholdninger





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Kraftnett Batterier Flaskehalser Strømforsyning Regelverk

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