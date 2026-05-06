Batterigiganten Morrow Batteries begjærer konkurs etter finansieringskrise

Morrow Batteries og dets datterselskaper har meldt oppbud etter å ha mislyktes i å sikre ny kapital til sin batteriproduksjon i Arendal.

Det er med tungt hjerte at styret i Morrow Batteries nå kunngjør at selskapet, sammen med sine datterselskaper Morrow Technologies AS og Morrow Industrialization Center AS, har begjært konkurs.

Dette er en dramatisk vending for en bedrift som ble etablert i 2020 med store ambisjoner om å sette Arendal på det globale kartet som et sentrum for bærekraftig batteriproduksjon. I en offisiell pressemelding forklarer styret at man dessverre ikke har lykkes med å sikre den nødvendige tiden som trengtes for å fullføre en pågående prosess for å bringe inn en ny industriell investor.

Mangelen på frisk kapital og finansiering av konsernet har gjort det umulig å fortsette driften, til tross for at man har jobbet utrettelig for å finne alternative løsninger. Selskapet har i sin kjerne fokusert på å utvikle litium-ion-batteriløsninger som ikke bare er kostnadseffektive, men som også ivaretar strenge miljøkrav, noe som i utgangspunktet virket som en sikker vinneroppskrift i det grønne skiftet.

Bakgrunnen for det økonomiske sammenbruddet beskrives som sammensatt, men en vesentlig faktor er den brutale utviklingen i det internasjonale batterimarkedet. Konkurransen har blitt stadig tøffere, og presset på prisene har økt i takt med at flere globale aktører har trappet opp sin produksjonskapasitet. Styreleder Ann Christin Andersen påpeker at kombinasjonen av et utfordrende marked og det enorme kapitalbehovet som følger med en tidlig industrialiseringsfase, gjorde reisen langt mer krevende enn ledelsen opprinnelig hadde forutsett.

Det kreves enorme summer for å skalere opp fra prototype til fullskala industriell produksjon, og når finansieringskildene tørker inn eller investorene blir mer forsiktige, blir sårbarheten i slike kapitalintensive prosjekter tydelig. Morrow har forsøkt å manøvrere i dette landskapet, men tidsrammen for å sikre ny finansiering var for knapp. For de ansatte er dette en svært tung beskjed. Selskapet har per dags dato 210 ansatte som nå står overfor en usikker fremtid.

Fungerende administrerende direktør, Jon Fold Von Bülow, har uttrykt sin dypeste respekt og takknemlighet til alle som har bidratt i oppbyggingen av Morrow. Han understreker at verdiene og den kunnskapen som er bygget opp i organisasjonen, har en verdi som strekker seg langt utover selve konkursboet. Når det gjelder den økonomiske tryggheten til de ansatte, opplyser selskapet at disse vil bli ivaretatt gjennom den norske lønnsgarantiordningen som administreres av NAV.

Dette sikrer at lønnsutbetalinger i en overgangsperiode blir ivaretatt, selv om arbeidsgiveren ikke lenger kan betale. Til tross for konkursen er det en utbredt tro internt i selskapet på at teknologien de har utviklet fremdeles er svært verdifull. Ledelsen er overbevist om at eiendelene har betydelig langsiktig verdi og at boet, under riktige forutsetninger og med en ny, solid eierstruktur, kan videreutvikles til å bli et levedyktig bidrag til den europeiske industrien.

Morrow forventer at en bostyrer snart vil bli oppnevnt for å ta kontroll over eiendelene og virksomheten. Ledelsen har lovet å bistå bostyreren fullt ut for å sikre en ryddig prosess og legge til rette for at deler av virksomheten eventuelt kan videreføres gjennom et salg eller en rekonstruksjon. Det politiske etterspillet har imidlertid vært hardt.

I desember 2024 ble det kjent at Morrow fikk totalt 1,5 milliarder kroner i lån fra statlige låneordninger, et grep som nå blir kritisert av flere. Sylvi Listhaug, leder for Fremskrittspartiet, har lenge vært en uttalt skeptiker til den statlige støtten. Hun beskriver nå situasjonen som et resultat av feilslått klimapolitikk og kaller prosjektet for et luftslott.

Listhaug mener at regjeringen handlet mot bedre vitende da lånene ble innvilget, og hun krever nå et fullstendig oppgjør om hva denne fiaskoen faktisk har kostet norske skattebetalere. Denne saken blir sannsynligvis et sentralt punkt i debatten om statens rolle i å subsidiere grønn industri og risikoen knyttet til slike investeringer





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Morrow Batteries Konkurs Batteriteknologi Grønn Industri Finansiering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mann dømt til fengsel etter voldsomt slag mot kompisEn mann i 30-årene ble dømt til 120 dagers fengsel etter å ha slått kompisen i ansiktet med knyttet neve, noe som resulterte i to brudd i kinnbeinet. Retten fastslo at volden var uforsvarlig, selv om slaget ikke var planlagt.

Read more »

Chelsea tapte 1-3 mot Nottingham Forest etter dramatisk kamp og skade på DerryChelseas 19-årige talent Jesse Derry ble skadet i en kollisjon med Zach Abbott under kampen mot Nottingham Forest, som endte med 1-3 tap for hjemmelaget. Forest vant til tross for at de sparte flere stjernespillere.

Read more »

Molde vant mot Bodø/Glimt etter keepertabbeMolde fortsatte sin gode form med en borteseier mot Bodø/Glimt, etter en tabbe fra hjemmelagets keeper Nikita Haikin. Seieren plasserer Molde på 5. plass i Eliteserien.

Read more »

Rosenborg-trener Alfred Johansson under press etter svak sesongstartAdresseavisens kommentator Birger Løfaldli fikk rett i sin pessimistiske analyse før sesongstart. Nå diskuteres det hvem som skal erstatte Johansson som Rosenborg-trener, selv om et trenerskifte ikke nødvendigvis er ønskelig for klubben.

Read more »

Oppgang på Oslo Børs – oljeserviceaksje faller tungtReach Subsea faller etter en svake kvartalstall, mens Pexip bykser etter inntektsvekst.

Read more »

Liverpool går hardt etter Marcos Senesi etter Tottenham-avtaleLiverpool har kommet sterkt inn i kampen om den argentinske midtstopperen Marcos Senesi, som tidligere var på vei til Tottenham. Senesi, som blir free agent denne sommeren, har imponert i Bournemouth og ønsker å bli i Premier League. Tottenham har en prinsipiell avtale, men Liverpool-ledelsen vil ikke sitte rolig og se på.

Read more »