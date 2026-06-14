Bayern München interessert i Marcus Rashford etter at Barcelona takker nei til opsjon

Barcelona har valgt å ikke velte Marcus Rashford for 30 millioner euro, noe som åpner for en mulig overgang til Bayern München. Detroit tyske mesterne er desperate etter å styrke venstrekanten og har forhørt seg om den engelske landslagsspilleren.

Barcelona har valgt å ikke benytte seg av opsjonen sin på å kjøpe Marcus Rashford . Opsjonen var satt til 30 millioner euro og utløper om to dager, men Barca har allerede bestemt seg.

Bayern München, som er desperate etter å skaffe høy kvalitet som konkurranse til Luis Diaz på venstrekanten, har vist interesse i den engelske angrepsspilleren. Bayern har allerede prøvd - og mislyktes - med å signere Anthony Gordon denne sommeren, der Barcelona vant det kappløpet med et bud på over 60 millioner euro. De tyske mesterne vendte deretter oppmerksomheten mot Liverpools Rio Ngumoha - men de røde har avvist interessen med et smil.

Nå rapporterer overgangseksperten Fabrizio Romano at Bayern München har forhørt seg om en potensiell avtale med Rashford. Ifølge opplysningene har Bundesliga-giganten ringt flere samtaler for å finne ut mer om kantspillerens tilgjengelighet. Rashford tilbrakte den siste sesongen på lån i Barcelona, men katalanerne har angivelig bestemt seg for ikke å kjøpe løs engelskmannen. Den 28-åringen forventes dermed å returnere til Manchester United - men ifølge Sky Sports har Rashford ingen framtid på Old Trafford.

Barcelona har tidligere blitt rapportert å være villige til å ta tilbake Rashford på et nytt lån, mens United heller ønsker en permanent løsning. Rashford er et produkt av Manchester Uniteds egen ungdomsakademi og har spilt 426 kamper for klubbens A-lag. Han har kontrakt med klubben til sommeren 2028





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