Bayern München er angivelig interessert i å hente Antony Gordon fra Newcastle. Etter å ha hentet flere Premier League-stjerner tidligere, ser den tyske storklubben ut til å ville styrke stallen ytterligere med den engelske landslagsspilleren.

Først var det Harry Kane. Deretter Michael Olise. Og så Luis Diaz. Tre Premier League -stjerner, tre spillere som har bidratt til å løfte Bayern München til en rekordstor sesong, med hele 105 mål i Bundesligaen og fem kamper igjen å spille. Nå ser det ut til at Bayern München igjen vil rette blikket mot Premier League i sommerens overgangsvindu.

Antony Gordon, som har hatt en bemerkelsesverdig suksess siden overgangen fra Everton til Newcastle i 2023, er nå i søkelyset. Gordon ble kåret til Newcastles beste spiller for sesongen 2023/24, etter en imponerende gjennombruddssesong der han leverte tosifret antall mål og målgivende pasninger. I februar 2026 skrev han seg inn i klubbens historiebøker da han ble tidenes toppscorer i Champions League, og passerte legenden Alan Shearers rekord. I tillegg ble han den første Newcastle-spilleren til å score i tre kamper på rad i turneringen og den første til å score fire mål i én enkelt europeisk kamp, mot Qarabağ.

Det er tydelig at Bayern Münchens ledelse mener alvor, og de har allerede innledet samtaler med Gordons representanter. Dette indikerer at den tyske storklubben er svært interessert i å sikre seg den engelske landslagsspilleren. Gordons ankomst til Bayern München vil være en spennende utvikling for laget. Den raske og teknisk dyktige vingen er sett på som den perfekte konkurrenten til Luis Diaz, en spiller som allerede har vist seg å være en viktig ressurs for laget. Konkurransen mellom de to spillerne vil gi venstrevingen et ekstra løft og forhåpentligvis heve prestasjonsnivået ytterligere.

Selv om Newcastle ikke er spesielt interessert i å selge Gordon, vil den kommende sesongen uten europeisk spill kunne endre situasjonen. Hvis Bayern München kommer med et bud på rundt 60 millioner pund, kan det bli vanskelig for Newcastle å avslå. Dette er en betydelig sum, og vil kunne brukes til å forsterke laget på andre posisjoner.

Det er ventet at forhandlingene vil bli intensive, og at det kan ta tid før en eventuell avtale er på plass. Spillerens ønsker vil også spille en stor rolle i utfallet, da muligheten til å spille for en klubb som Bayern München er en attraktiv mulighet for mange fotballspillere. Spørsmålet blir om Gordon ser på dette som et steg opp i karrieren, og om han er villig til å forlate klubben han har etablert seg i.

Overgangen vil potensielt kunne endre dynamikken i både Bayern Münchens og Newcastles lag. For Bayern München vil det bety en ytterligere forsterkning av angrepsrekken, noe som kan være avgjørende for å oppnå sine ambisiøse mål i både Bundesligaen og Champions League. For Newcastle vil et salg av Gordon føre til et tap av en nøkkelspiller, men vil også gi økonomiske ressurser til å forsterke laget på andre områder.

Det vil være interessant å følge utviklingen i denne overgangssagaen, og se hvilken retning den tar. Det er tydelig at Bayern München har klare ambisjoner om å styrke laget sitt med spillere fra Premier League, og Antony Gordon ser ut til å være en av de aktuelle kandidatene. Samtidig vil Newcastle kjempe for å beholde sin stjernespiller, men økonomiske faktorer og spillerens egne ønsker vil spille en stor rolle i utfallet.





