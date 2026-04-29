Beboer på Kalfaret sykehjem bekymret for dårlig drift etter konkurranseutsetting

Eva Leknes, beboer på Kalfaret sykehjem, opplever at driften har blitt dårligere etter at sykehjemmet ble utvalgt for konkurranseutsetting. Hun forteller om mangel på ressurser, dårlig opplæring av personalet og lange ventetider for hjelp. Sønnen hennes er bekymret for at noe alvorlig kan skje med moren på grunn av dårlig drift.

Eva Leknes flyttet inn på Kalfaret sykehjem i fjor høst, kort tid etter at sykehjemmet ble utvalgt som ett av to hvor driften skulle utlyses på anbud.

Leknes er bekymret for at nyheten har påvirket sykehjemmets drift negativt. BA rapporterte tidligere at flere hadde sluttet ved Arna Helseheim, og også på Kalfaret har fire personer sagt opp, tilsvarende 2,26 årsverk. Byrådet knytter ett av årsverkene til konkurranseutsettingen. Leknes, som ikke kjenner til situasjonen før hun flyttet inn, har opplevet at ting har fungert dårligere over tid.

Hun sier at det blir færre kjente ansikter og mindre ressurser. Hun vet ikke om dette henger sammen med konkurranseutsettingen, men opplever stor usikkerhet blant både beboere og ansatte. Sykehjemmet er lite med plass til 34 personer og 29,3 årsverk fordelt på 45 ansatte. Leknes opplever at mange ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring og at noen ikke vet hvordan de skal ta blodprøver.

Hun understreker at alle er hyggelige og gjør sitt beste, men at rammene er dårlige. Hun mener mange ansatte er redde for å gå inn til pasienter fordi de vet de ikke har tid til å hjelpe ordentlig. Leknes forteller at personalet ofte ikke har tid til å snakke ferdig med henne, og at hun ikke får tid til å fortelle hva hun trenger hjelp med.

Hun bruker ofte alarmen for å få hjelp til enkle oppgaver, men opplever at det tar lang tid før noen kommer. Hun har amputert en fot og trenger hjelp til å komme opp i stolen og vaske ryggen. Hun bruker klokken på fylkeskommunens bygg til å følge tiden som går. Hun forteller at hun har opplevet å vente over en time før noen kommer.

Hun har nesten ikke blod, noe de ansatte vet, og det er skremmende for henne å bli sittende så lenge uten hjelp. Hun sender meldinger til sønnen sin når det er noe, slik at han kan være forberedt hvis noe skulle skje. Haakon Alexander Leknes, hennes sønn, er bekymret for at noe kan skje med moren hans. Han forteller at det tok to timer fra morgenstellet begynte til hun satt i stolen sin.

Hun forteller at hun ikke får medisinene sine til riktig tid, og at det kan gå mange timer før hun får dem. Hun opplever at sykehjemmet mangler ressurser, som for eksempel bare ett sengeskift i uken per rom. Hun har sagt at de kan skifte sjeldnere hos henne slik at de har nok til dem som trenger det mer. Hun forteller også at det har vært mangel på utstyr som håndklær og vaskekluter





