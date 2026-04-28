Beboere i Oslo-bolig frykter for sikkerheten etter brann – brannalarmen skal ikke ha fungert

Beboere i en kommunal bolig i Oslo våknet i panikk da det brant i oppgangen. Flere hevder brannalarmen ikke fungerte, og frykter for sikkerheten etter å ha blitt bedt om å flytte tilbake til en bolig preget av skader og manglende utbedringer.

Natt til 21. april våknet beboere i en kommunal bolig i Oslo i panikk da det brant i oppgangen. Flere rapporterer at brannalarmen ikke fungerte som den skulle.

Nahill Muse (21) beskriver skrik fra balkonger i fjerde etasje, hvor barnefamilier og småbarn, inkludert et barn på ni år, søkte tilflukt uten rømningsvei. En tenåring forteller om redselen da hun ble vekket av morens rop om å komme seg ut på balkongen, og frykten for å dø i kulden. Fire dager etter brannen, ble beboerne informert om at det var trygt å returnere, men Muse beskriver fortsatt en situasjon preget av røyk, knust glass, og en fortsatt ødelagt brannalarm.

Barna i fjerde etasje nektet å gå inn igjen, livredde for å returnere. Muse viser VG nedbrente ledninger, nedsmeltede brannalarmer og kullsvarte merker i oppgangen. Boligbygg, som har ansvaret for boligen, hevder den er trygg, men Muse og andre beboere stiller spørsmål ved dette. De peker på manglende oppfølging av tidligere varsler om utrygge forhold, inkludert sprøyter i oppgangen, og uttrykker ønske om å flytte.

Muse forteller om manglende informasjon og vanskeligheter med å få dokumentasjon på brannen. Boligbygg understreker at bydelen har ansvaret for beboerne, mens de selv har ansvaret for boligen, men Oslo kommune henviser tilbake til Boligbygg som ansvarlig. Boligbygg hevder brannalarmanlegget er reparert og fungerer normalt, og at skader er under utbedring. Beboerne frykter imidlertid at situasjonen ikke er løst, og etterlyser bedre kommunikasjon og en reell vurdering av sikkerheten.

Politiet har ikke utelukket at brannen var påsatt, og etterforskningen pågår. Flere beboere mener brannen er et symptom på et større problem med utrygghet i bygården





