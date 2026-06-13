Beckham får sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame

David Beckham fikk sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame i går, like før USAs åpningskamp mot Paraguay i fotball-VM. Kampen endte med seier for vertsnasjonen, 4-1, med Beckham og kona Victoria på tribunen. Beckham uttrykte sin glede over å ha fått sin egen stjerne og å ha bygget sitt eget lag i Miami, med den største spilleren i verden, Lionel Messi, på laget sitt. Han sa at han føler seg beæret og heldig over å kunne leve den amerikanske drømmen.

David Beckham fikk sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame i går, like før USAs åpningskamp mot Paraguay i fotball-VM. Kampen endte med seier for vertsnasjonen, 4-1, med Beckham og kona Victoria på tribunen.

Victoria og filmstjernen Tom Cruise var blant dem som overvar seremonien. Beckham uttrykte sin glede over å ha fått sin egen stjerne og å ha bygget sitt eget lag i Miami, med den største spilleren i verden, Lionel Messi, på laget sitt. Han sa at han føler seg beæret og heldig over å kunne leve den amerikanske drømmen. Stjernene på Hollywood Walk of Fame er tradisjonelt forbeholdt filmstjerner, men har blitt utvidet til flere kategorier, inkludert sport.

Beckham får stjernen for sin rolle i å løfte fotballens profil og sin varige innflytelse på idrett, underholdning og global kultur. Han er den første fotballspilleren som får en slik hyllest. Beckham var en suksessrik fotballspiller og kaptein for England, og spilte for flere store klubber før han la opp i 2013. Han er medeier i Inter Miami CF og ble utnevnt til ridder av britenes kong Charles i fjor





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

David Beckham Hollywood Walk Of Fame Fotball-VM Usas Åpningskamp Victoria Beckham Lionel Messi Inter Miami CF Ridder

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zlatan Ibrahimovic avslører gamle historier og sin nye TV-jobb under fotball-VMZlatan Ibrahimovic deler en ukomfortabel historie om sin tidligere lagkamerat David Beckham og avslører detaljer om sin nye, lukrative TV-jobb under fotball-VM.

Read more »

Mexico og Sør-Afrika 1-1 i VM-åpningenRaúl Jiménez scoret sitt 46. landsholdsmål for Mexico mot Sør-Afrika i Mexico City, etter 67 minutter. Mexico hadde en god start mot Sør-Afrika, men ble slått 1-0 i første omgang. Sør-Afrikas keeper sendte ballen rett i beina på Álvaro Fidalgo, som ikke fikk avsluttet. Mexico hadde flere sjanser, men ikke minst for Raúl Jiménez. Kampen endte 1-1.

Read more »

Gwyneth Paltrow møter sterk kritikk for reklamekampanje i IsraelHollywood-stjernen Gwyneth Paltrow får massiv kritikk etter å ha frontet en reklame for luksusboligprosjektet 51 Park i Israel. Mange anklager henne for å normalisere bygging i et konfliktområde.

Read more »