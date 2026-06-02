Beckham håper på Guardiola-sig: Inter Miami kan sikre seg tittel i 2025

Etter å ha etablert Inter Miami med stjerner som Messi, leter David Beckham nå etter verdens beste trener for å lede klubben mot MLS-troféet. Pep Guardiola er etterspurt, og gjenforening med Messi kan være et lokkemiddel.

David Beckham kunne endelig heve MLS -trofeet i 2025, syv år etter at det engelske ikonet var med å etablere Inter Miami . Beckham hadde inn mot etableringen lovet verden de store stjernene ville trekke til MLS for å bære den rosa drakten i Miami.

Det tok noen år, men da Lionel Messi lot seg overtale i 2023, var det gjort. Messi, Alba, Busquets, Suarez. Med største selvfølgelighet skal Beckham og gjengen overtale verdens beste trener om å gjøre det samme. Pep Guaridola spaserte ut en siste gang fra Etihad forrige måned, hyllet som den store mesteren. 20 titler har spanjolen gitt Manchester City, nå venter neste utfordring.

David Beckham vil gi Guardiola spektakulær gjenforening med Messi Ulike eksperter mener Guardiola, verdens besteYnestbeste trener (avhengig av hvem som ser det), kommer til å styre unna klubbfotballen og heller ta neste steg som landslagstrener for en av de største nasjonene. IfølgeDet engelske mediet hevder ønsker Beckham å signere Guardiola som Inter Miami-trener rett etter exit City.

Det her heller tvilsomt Guardiola hopper på David Beckhams prosjekt uten en lengre ferie, men vi har lært å ikke undervurder Beckhams nettverk, overtalelsesevner og kreativitet når det kommer til økonomiske løsninger. Han kan i tillegg friste Pep med en gjenforening med Messi, spilleren han ledet som Barcelona-trener 2008-12





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