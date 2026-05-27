Bedrifter velger Security Operation Centers for å styrke IT-sikkerheten

Bedrifter i alle størrelser ser i økende grad mot Security Operation Centers (SOC) for å styrke IT-sikkerheten. Å outsource deler av sikkerheten betyr ikke at bedriften kan fraskrive seg ansvaret. Enhver endring i IT-landskapet påvirker risikoprofilen, uavhengig av om det er snakk om nye brukere, enheter, skytjenester, integrasjoner eller oppkjøp. Derfor er det helt naturlig at mange bedrifter velger å utkontraktere deler av sikkerheten til et SOC for å fokusere ressursene sine på kjernevirksomheten.

Enhver endring i IT-landskapet påvirker risikoprofilen, uavhengig av om det er snakk om nye brukere, enheter, skytjenester, integrasjoner eller oppkjøp. Derfor er det helt naturlig at mange bedrifter velger å utkontraktere deler av sikkerheten til et SOC for å fokusere ressursene sine på kjernevirksomheten. Målet er å oppnå dokumentert reduksjon av risiko, raskere deteksjon og respons på trusler, minimale driftsforstyrrelser og tydelige beslutningsprosesser ved hendelser.

For å komme dit kreves det at bedrifter jobber i to spor, med et 'før' og et 'etter'. Gjør det klart for dere hva det er viktig å beskytte, hvor de svake leddene er, hvilke systemer som tåler nedetid og - i særdeleshet - hvilke som ikke gjør det. Det må være fullstendig klarhet i dette før man definerer alarmer, handlingsplaner og ansvar for henholdsvis SOC-en og bedriften selv. Først gjelder det å gjennomføre en nøkternt vurdering av bedriftens IT-infrastruktur.

Deretter må det foreligge en handlingsplan med klare prioriteringer: Hvilke digitale tjenester eller miljøer skal SOC-en overvåke først? Ofte vil dette være brukerkontoer, enheter og skytjenester, som ikke nødvendigvis er de systemene som ligger tettest på kjernevirksomheten. Avslutningsvis definerer dere policyer og handlingsplaner sammen med leverandøren. Det handler om hvilke sårbarheter SOC-en skal løse først, hvilke kontroller som skal innføres, og hvor balansen mellom drift, sikkerhet og risikovilje ligger.

På bakgrunn av dette kan dere enklere avtale praktiske forhold. Det kan være snakk om hvilke spesifikke loggfiler og integrasjoner som skal være aktive, hvordan SOC-en kan og skal reagere ved spesifikke hendelser og hva dere ønsker å dokumentere - det kan være alt fra håndtering av oppdateringer til identitetskontroll av brukere. Med dette grunnarbeidet på plass skaper bedriften gode forutsetninger for at SOC-en kan jobbe effektivt. Men bedriften kan heller ikke her slippe tøylene.

Drift og sikkerhet går hånd i hånd, og det krever kontinuerlig engasjement. Derfor er det behov for periodiske oppfølginger for å sikre at nye enheter og brukere lever opp til eksisterende standarder. Samtidig er det nødvendig å løpende teste og trene på beredskapsplaner og responsstrategier, slik at alle vet nøyaktig hva de skal gjøre i tilfelle en hendelse.

Og dersom ulykken først er ute, er det fremdeles bedriften selv som eier beslutningene. Spesielt hvis et cyberangrep rammer sensitive produksjonssystemer som ikke kan isoleres uten alvorlige konsekvenser for driften. I tillegg forventer kunder og øvrige interessenter klar og tydelig kommunikasjon, og det ansvaret kan ikke en SOC bære. Bedrifter oppnår først reell sikkerhet når de ser på SOC-en som en strategisk partner og ikke bare en enkel leverandør.

Det handler om å engasjere seg før, under og etter. For hvis man slipper tøylene helt, kjøper man trygghet på papiret, men står ikke nødvendigvis sterkere når det virkelig gjelder





