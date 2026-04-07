Begravelsesdirektør erkjenner skyld i makaber svindel: Hindret begravelser og ga feil aske

En britisk begravelsesdirektør har erkjent straffskyld for å ha hindret lovlig begravelse av 30 personer og andre alvorlige lovbrudd, inkludert svindel og tyveri. Politiet avdekket sjokkerende forhold ved begravelsesbyrået hans i Hull.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. En britisk begravelsesdirektør, Robert Bush (48), har erkjent straffskyld for å ha hindret lovlig begravelse av 30 personer og for andre alvorlige lovbrudd. Politiet avdekket de sjokkerende forholdene ved Legacy Independent Funeral Directors i Hull i mars 2024, der de fant 35 lik og over 100 askeposer.

Bush erkjente skyld i alle anklagene mot ham ved Hull Crown Court, inkludert svindel, tyveri og å gi familier feil aske. Bush var betrodd av folk i deres vanskeligste stunder, og han utnyttet deres tillit på det verste vis. Han erkjente 35 tilfeller av svindel, inkludert å gi familier feil aske og selge falske begravelsesplaner. I tillegg erkjente han tyveri fra 12 veldedighetsorganisasjoner. Fire av anklagene gjaldt mødre som hadde mistet babyer under svangerskapet. Bush presenterte falsk aske og hevdet det var «restene av deres ufødte». Michaela Baldwin opplevde sjokket da politiet fortalte henne at stefaren Danny Middleton fortsatt lå på begravelsesbyrået måneder etter at familien trodde han var kremert. Familien hadde til og med diskutert at kista så for liten ut etter begravelsen, men de stolte på begravelsesdirektøren. Baldwin beskriver Bush som et monster uten empati eller medfølelse. Karen Dry, som brukte Bush til foreldrenes begravelser, krever nå strengere regulering av begravelsesbransjen. Hun påpeker at det kreves mer regulering for å åpne en smørbrødbutikk enn et begravelsesbyrå, noe som illustrerer mangelen på tilsyn. Dommeren har uttalt at fengselsstraff er uunngåelig i saken, og Bush er løslatt mot kausjon frem til domsavsigelsen 27. juli. Saken har ført til et enormt sjokk og sorg for de berørte familiene, som nå må forholde seg til den grusomme realiteten av Bushs handlinger. Politiets etterforskning avslørte et makabert bilde av vanstell og svindel, der avdøde ble behandlet med en forakt som er vanskelig å fatte. Mange familier har mistet troen på begravelsesbyråer og krever nå en grundig gjennomgang av bransjens standarder og tilsyn. Den omfattende svindelen omfatter også salg av falske begravelsesplaner, noe som ytterligere understreker Bushs hensynsløshet. Tyveriet fra veldedighetsorganisasjonene viser også at han ikke hadde noen skrupler. Hele saken er en tragedie for de berørte, og den understreker behovet for å sikre at begravelsesbransjen opererer med integritet og ansvarlighet. De pårørende må nå forsøke å bearbeide sorgen sin samtidig som de må forholde seg til de sjokkerende avsløringene. Rettsaken gir også anledning til å diskutere spørsmål om etisk ansvar og beskyttelse av de mest sårbare i samfunnet. Bushs handlinger har skapt en dyp mistillit i lokalsamfunnet, og han har utnyttet menneskers mest sårbare øyeblikk. Hans handlinger er rett og slett ufattelige. Dommen som kommer i juli vil forhåpentligvis gi de berørte familiene noe rettferdighet, selv om den ikke kan slette smerten han har påført dem. Det er også en viktig påminnelse om viktigheten av å kreve ansvarlighet og å sikre at de som er betrodd med å ta vare på våre kjære, gjør det med den største respekt og verdighet





