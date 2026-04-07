Begravelsesdirektør erkjenner straffskyld for å ha hindret begravelse av 30 personer

Robert Bush, en britisk begravelsesdirektør, har erkjent straffskyld for å ha hindret lovlig begravelse av 30 personer. Politiet fant 35 lik og over 100 askeposer på hans begravelsesbyrå i Hull. Han erkjente også svindel, tyveri og å ha gitt familier feil aske.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. En britisk begravelsesdirektør, Robert Bush (48), har erkjent straffskyld for å ha hindret lovlig begravelse av 30 personer, etter at politiet fant sjokkerende forhold ved hans begravelsesbyrå, Legacy Independent Funeral Directors, i Hull . Bush erkjente skyld i alle anklagene mot ham ved Hull Crown Court, ifølge The Guardian.

Politiet oppdaget de forferdelige forholdene i mars 2024. Ett av likene hadde ligget der i hele ett år. Politietterforsker Alan Curtis uttalte til BBC at Bush hadde utnyttet mennesker i deres mest sårbare øyeblikk. Bush hadde tidligere erkjent 35 tilfeller av svindel, inkludert å gi familier feil aske og selge falske begravelsesplaner. Han erkjente også tyveri fra 12 veldedighetsorganisasjoner. Fire av anklagene gjaldt mødre som hadde mistet babyer under svangerskapet. Bush presenterte falsk aske og hevdet det var «restene av deres ufødte», skriver The Guardian. Michaela Baldwin opplevde sjokket da politiet kom til døren og fortalte at stefaren Danny Middleton fortsatt lå på begravelsesbyrået – måneder etter at familien trodde han var kremert. Baldwin fortalte til Sky News at familien til og med hadde spøkt på puben etter seremonien om at kista så for liten ut, siden han var en stor kar. Familien hadde planlagt å lage smykker av det de trodde var hans aske. Baldwin beskrev Bush som et monster uten empati eller medfølelse. Han ble løslatt mot kausjon og skal dømmes 27. juli. Dommeren slo fast at fengselsstraff er uunngåelig i denne saken. Karen Dry, som brukte Bush til foreldrenes begravelser, krever nå strengere regulering av begravelsesbransjen. Hun uttalte at det er lettere å åpne et begravelsesbyrå enn en smørbrødbutikk, ifølge Sky News. Bushs handlinger har ført til enorm sorg og sinne i lokalsamfunnet. Mange familier har mistet tilliten til begravelsesbyråer og krever nå en grundig gjennomgang av bransjen. Det er viktig å understreke at dette er en enkeltstående hendelse, men den har satt søkelyset på behovet for bedre tilsyn og kontroll. Saken har fått stor oppmerksomhet i britiske medier og har skapt en debatt om etikk og ansvar i begravelsesbransjen. Det er ventet at dommen mot Bush vil sette en presedens for lignende saker og føre til endringer i lovverket. Den sjokkerende avsløringen har også ført til en bølge av støtte til de berørte familiene, som nå søker rettferdighet og trøst. En av de mest hjerteskjærende aspektene ved saken er måten Bush har utnyttet familier i deres mest sårbare øyeblikk. Å miste en nær og kjær er en smertefull opplevelse, og å bli utsatt for svindel og bedrag i tillegg, er nesten ufattelig. Familiene har nå uttrykt et sterkt ønske om å bli hørt og få svar på de mange spørsmålene som har dukket opp. De krever også at Bush straffes i fullt monn for sine handlinger. Saken har også skapt en diskusjon om hvorvidt begravelsesbransjen er tilstrekkelig regulert. Kritikere peker på at det er for lett å etablere et begravelsesbyrå uten tilstrekkelig tilsyn og kontroll. Dette har ført til bekymring for at lignende hendelser kan skje igjen. Flere politikere har allerede varslet at de vil ta initiativ til å stramme inn regelverket for begravelsesbransjen. Hensikten er å sikre at folk som er i sorg, ikke blir utnyttet av kriminelle aktører





