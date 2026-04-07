Begravelsesdirektør erkjenner straffskyld for sjokkerende svindel

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. En britisk begravelsesdirektør, Robert Bush (48), har erkjent straffskyld for å ha hindret lovlig begravelse av 30 personer, etter at politiet fant 35 lik og over 100 askeposer på hans begravelsesbyrå i Hull . Bush erkjente torsdag skyld i alle anklagene mot ham ved Hull Crown Court, ifølge The Guardian.

Politiet oppdaget de sjokkerende forholdene ved Legacy Independent Funeral Directors i mars 2024. Ett av likene hadde ligget der i et helt år. Politietterforsker Alan Curtis uttalte til BBC at Bush var betrodd av folk da de trengte ham mest, og han utnyttet dem. Bush hadde tidligere erkjent 35 tilfeller av svindel, inkludert å gi familier feil aske og selge falske begravelsesplaner. Han erkjente også tyveri fra 12 veldedighetsorganisasjoner. Fire av anklagene gjaldt mødre som hadde mistet babyer under svangerskapet. Bush presenterte falsk aske og hevdet det var «restene av deres ufødte», skriver The Guardian. Michaela Baldwin opplevde sjokket da politiet kom til døren og fortalte at stefaren Danny Middleton fortsatt lå på begravelsesbyrået – måneder etter at familien trodde han var kremert. – Vi hadde til og med spøkt på puben etter seremonien om at kista så for liten ut, siden han var en stor kar, forteller Baldwin til Sky News. Familien hadde planlagt å lage smykker av det de trodde var hans aske. – Han er et monster uten empati eller medfølelse, sier Baldwin, ifølge Sky News. Bush ble løslatt mot kausjon og skal dømmes 27. juli. Dommeren sa at fengselsstraff er uunngåelig i denne saken. Karen Dry, som brukte Bush til foreldrenes begravelser, krever nå strengere regulering av begravelsesbransjen. – Du må ha flere reguleringer for å åpne en smørbrødbutikk enn et begravelsesbyrå, sa hun, melder Sky News.





Politiet: En død etter arbeidsulykke på StordKlemt i hjel under demontering av kassert oljeplattform.

