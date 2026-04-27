Oberstløytnant i Hæren advarer om at økt bruk av elsparkesykler og mindre fysisk aktivitet kan svekke befolkningens beredskap i en krisesituasjon. Han mener vi har mistet vår naturlige tilbøyelighet til å bevege oss, og at lettvint transport bidrar til passivitet.

I forsvarssektoren opplever man utfordringer med å kreve fysisk prestasjon av rekrutter, noe som blir tydelig når de ankommer fra et samfunn der fysisk aktivitet nedprioriteres.

Oberstløytnant Dullum, bosatt i Ski, reflekterer over tendensen til å velge lettvint transport fremfor å bruke kroppen. Han observerer at folk velger rulletrappen fremfor trapper, selv når en bred steintrapp er tilgjengelig rett ved siden av. Han mener vi har mistet vår naturlige tilbøyelighet til å bevege oss, og at sparkesykler har blitt et symbol på denne utviklingen.

Forskjellen mellom sykling og sparking er vesentlig; sykling krever aktiv bruk av muskler for å generere fremdrift, mens sparking ofte er en mer passiv form for bevegelse. Både Voi og Ryde er klar over kritikken, og Ryde fremhever at elsparkesykler kan ha en positiv effekt på miljøet og bytrafikken ved å erstatte korte bilreiser og koble folk til kollektivtransport.

Dullum, med seks års utdanning fra Norges idrettshøgskole og ekspertise innen menneskelig yteevne, ønsker at folk skal roe ned og heller velge å gå. Han understreker at tidspress og et informasjonsoverflødig samfunn fører til at vi tar mindre bevisste valg når det gjelder fysisk aktivitet. Han oppfordrer til å erstatte passiv ståing med gåing for å lufte hodet og fremme helse.

Når Dagbladet spør Voi og Ryde om de bidrar til dårligere folkehelse, argumenterer Voi med at bilen er det største problemet, ikke elsparkesykkelen. De viser til interne undersøkelser som indikerer at 55 prosent av turene deres er til og fra kollektivtransport, og at ni prosent av turene ellers ikke ville blitt tatt. Dette sees på som en viktig folkehelsegevinst, da det kan føre til økt sosial kontakt og psykisk velvære.

Dullum stiller spørsmålet om hva som ville skje i en krisesituasjon der alle må bidra fysisk, og peker på Ukraina-krigen som et eksempel på behovet for en fysisk forberedt befolkning. Transportøkonomisk Institutt sin rapport fra 2025 viser at 22 prosent av elsparkesykkelbrukere kjører bil sjeldnere, og nasjonale reisevaneundersøkelser bekrefter at andelen som går på korte turer har økt.

Ryde understreker at de kontinuerlig jobber med å insentivere til bruk av elsparkesykkel på strekninger der den faktisk erstatter bilturer, og at de analyserer data for å forstå hvilke turer som erstatter bil versus gange. De ønsker å være en del av løsningen for korte bilturer, ikke en erstatning for å gå.

Voi påpeker at prismodellen deres, med oppstartsgebyr og minuttpris, er ment å sikre at elsparkesykkelen fyller en reell transportfunksjon og ikke erstatter bevegelse folk ellers ville gjort til fots. Dullum stiller spørsmål ved påstanden om at elsparkesykler gjør nordmenn svakere og dårligere rustet for krise, og Voi argumenterer for at nedgang i fysisk kapasitet er et reelt problem, men at det er en forenkling å peke på elsparkesykkelen som hovedårsak.

De fremhever økningen i skjermtid blant barn og voksne, samt innføringen av hjemmekontor som faktorer som bidrar til mindre fysisk aktivitet i hverdagen. Foreldre har et ansvar for å begrense skjermtid og være gode rollemodeller, og den daglige gåingen til og fra jobb og kollektivtransport har blitt redusert for mange





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elsparkesykler Forsvar Beredskap Folkehelse Fysisk Aktivitet

United States Latest News, United States Headlines

