Bekymring for Alexander Sørloth etter finaledrama

Alexander Sørloth er satt ut av spill med ubehag etter Copa del Rey-finalen. Atletico Madrid velger å hvile den norske stjernespissen for å unngå en mer alvorlig skade før sesonginnspurten.

Alexander Sørloth har for alvor etablert seg som en av de absolutte publikumsfavorittene i Atletico Madrid . Gjennom en sesong preget av en voldsom formutvikling etter nyttår, har den norske landslagsspilleren blitt en bærebjelke i Diego Simeone s ambisiøse prosjekt. Spesielt minneverdige øyeblikk, som scoringen mot Barcelona på Camp Nou og evnen til å fremprovosere en utvisning i returoppgjøret, har sementert hans status som en spiller som leverer når presset er som størst.

Simeone selv har gjentatte ganger fremhevet Sørloths betydning, ikke bare som målscorer, men som en taktisk nøkkelbrikke i lagets spillestil. Med 41 scoringer på 101 kamper har 30-åringen levert tall som skiller ham ut som en av ligaens mest effektive spisser, noe som gjør ham uvurderlig for klubbens ambisjoner i både Champions League og den nasjonale ligaen. Det var derfor med stor bekymring Atletico-miljøet mottok nyhetene etter den dramatiske finalen i Copa del Rey på søndag. Oppgjøret mot Real Sociedad endte 2-2 etter ordinær tid og ekstraomganger, før det hele måtte avgjøres i en nervepirrende straffekonkurranse der Atletico til slutt måtte se seg slått. Sørloth var på banen i en snau time før han måtte forlate spillet. Mandag kom den nedslående oppdateringen fra klubbens medisinske støtteapparat: Spissen hadde kjent ubehag mot slutten av finalen. Undersøkelsene som fulgte har ført til at klubben nå velger å utvise ekstrem forsiktighet. I en offisiell uttalelse bekrefter Atlético Madrid at han ikke vil delta på fellestreningene i tiden som kommer for å unngå en mer alvorlig skadebelastning. Dette betyr at han står over de kommende oppgjørene mot Elche og Athletic Bilbao, noe som skaper usikkerhet for den videre innspurten. For den norske fotballfansen er nyhetene om Sørloths helsetilstand naturligvis kilde til uro. Med viktige landskamper i juni i horisonten, er det avgjørende at Norges fremste spiss er skadefri og i kampform. Samtidig er det enighet om at Atlético Madrids forsiktige tilnærming er den rette. Selv om savnet av den norske vikingen blir merkbart i de kommende La Liga-rundene, er det viktigere å beskytte spillerens helse slik at han kan være kampklar når de avgjørende ukene i Champions League-semifinalene står for døren. Supportere verden over krysser nå fingrene for at ubehaget kun er av forbigående art, og at den norske spissen raskt kan returnere til gressmatten for å fortsette sin imponerende måljakt i den spanske hovedstaden





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Sørloth Atletico Madrid La Liga Fotball Diego Simeone

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Italiensk tennisspiller hyller avdød ung gutt etter følelsesladet semifinaleseierFlavio Cobolli brast i gråt etter å ha slått Alexander Zverev i München, og dedikerte seieren til en 13 år gammel gutt fra hans hjemklubb som nylig gikk bort.

Read more »

Fifa advarer mot skyhøye transportpriser under VM i USAFifa uttrykker bekymring for at ekstreme priser på togtransport til stadion i New Jersey kan skape kaos og redusere den positive VM-opplevelsen for supportere, mens New Jerseys guvernør anklager Fifa for profittjag.

Read more »

Tennisstjerne brøt sammen i gråt – dediserte seier til avdød 13-åringDen italienske tennisstjernen Flavio Cobolli lot tårene strømme etter å ha slått Alexander Zverev i ATP-turneringen i München. Bakteppet var et tragisk dødsfall.

Read more »

Irans «myggflåte» utgjør økende trussel i HormuzstredetIrans revolusjonsgardes bruk av små, raske båter og droner skaper bekymring for sikkerheten i Hormuzstredet, en kritisk transportåre for global energi. Til tross for amerikanske påstander om å ha svekket Irans marine, fortsetter spenningene å øke i regionen.

Read more »

Supporterne holder pusten etter nedslående melding om favorittspiller SørlothDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Dårlig Sørloth-nytt fra Madrid – skadekjenning krever treningsgrepLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Read more »