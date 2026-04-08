Bekymring for Ødegaards kne: Arsenal-kapteinen skadet i Champions League-kamp

Martin Ødegaard måtte byttes ut i Champions League-kampen mot Sporting etter å ha signalisert smerter i kneet. En spent situasjon for Arsenal og Norge-kapteinen.

Lytt til saken. Etter omtrent en times spill i Champions League -møtet med Sport ing, fanget TV-kameraene Martin Ødegaard sittende på gresset. Arsenal - og Norges kaptein så ut til å holde seg til kneet, noe som umiddelbart skapte bekymring blant både supportere og eksperter. TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen sammenlignet situasjonen med en skrekkfilm, og det var tydelig at sommerens fotball-VM var i tankene hans.

Ødegaard forlot banen og så ut til å teste kneet, før han overraskende kom inn igjen. Etter hvert ble han byttet ut, og Kai Havertz kom inn. Kommentator Endre Olav Osnes uttrykte håp om at han ga seg mens leken var god. Mathisen mente at det så skummelt ut, men at dersom det hadde vært en alvorlig skade, ville Ødegaard ikke ha kunnet komme inn på banen igjen og være så sentral som han hadde vært i de påfølgende minuttene. Dette skapte en atmosfære av både bekymring og lettelse blant fansen, som fulgte nøye med på utviklingen. Kampen fortsatte med et høyt tempo og spenning, og det var tydelig at Ødegaards skade hadde satt sitt preg på kampbildet. Mot slutten av kampen var det Havertz, Ødegaards erstatter, som sikret seieren for Arsenal. Dette resultatet innebar Sportings første hjemmetap i Champions League denne sesongen. Mathisen beskrev Arsenals prestasjon som en glimrende bortekamp, og påpekte at lag som PSG, Club Brugge og Bodø/Glimt alle hadde reist fra den portugisiske hovedstaden med tap i bagasjen tidligere i sesongen. Arsenal på sin side, har utenom et uavgjortresultat mot Bayer Leverkusen, vunnet alle sine Champions League-kamper denne sesongen, noe som understreker deres dominans i turneringen.\Havertz uttalte at det alltid er deilig å score et sent mål, spesielt foran fansen, og at de tok med seg resultatet. Han la til at det fortsatt er mye jobb som gjenstår før neste uke, men at de absolutt tar med seg dette resultatet. Dette understreket lagets fokus på de kommende kampene og deres mål om å gå videre i turneringen. Landslagskapteinen har slitt med en kneskade over en periode, og sesongen 2026 har generelt vært preget av småplager. BBCs ekspert og tidligere Arsenal-spiller Matt Upson, som var til stede på Estádio José Alvalade i Portugal, bemerket at Ødegaards form ikke har vært helt på topp denne sesongen. Upson fortalte at da Calafiori kom bort for å snakke med ham, hadde Ødegaard et ansiktsuttrykk som sa «ikke nå igjen». Upson fortsatte med å si at det er noe med kroppen hans som ikke spiller på lag, og at han har store problemer med å finne den kampformen som kreves. Disse kommentarene pekte på bekymringene rundt Ødegaards fysiske tilstand og hans evne til å opprettholde et høyt spillenivå over tid. Ødegaard måtte også stå over forrige landslagssamling på grunn av skaden. Han var tilbake i aksjon i Arsenals kamp mot Southampton i FA-cupen i helgen. Dette var første gang Ødegaard hadde vært på banen siden han spilte 13 minutter i slutten av 4-1-seieren over Tottenham 22. februar. Dette indikerer at Ødegaard har vært gjennom en periode med rehabilitering og restitusjon for å komme tilbake i form. \Bekymringen rundt Ødegaards kne og fysiske form forsterkes av hans tidligere skadehistorie og den pågående sesongens småplager. Analytikere og eksperter spekulerer i hvilke tiltak Arsenal-støtteapparatet vil iverksette for å sikre at Ødegaard kan prestere på sitt beste gjennom resten av sesongen. Dette inkluderer potensielt endrede treningsrutiner, hvileperioder og en mer forsiktig tilnærming til kamper for å minimere risikoen for ytterligere skader. Samtidig er det en erkjennelse av at Ødegaards bidrag til laget er uvurderlig, og at hans tilstedeværelse på banen gir en betydelig fordel. Derfor er det en balanse mellom å beskytte hans helse og maksimere hans innvirkning på kampene. Fokuset vil også være på å finne alternative spillere som kan fylle Ødegaards sko når han ikke er tilgjengelig, for å sikre at laget opprettholder sin konkurransedyktighet. Kampsituasjonen understreker behovet for en helhetlig tilnærming til spillerens helse og prestasjoner, med tett samarbeid mellom spillere, trenere, medisinsk personell og analytikere. Til syvende og sist er målet å sikre at Ødegaard kan fortsette å spille på et høyt nivå, samtidig som han beskyttes mot ytterligere skader, og at Arsenal kan fortsette sin suksess i både nasjonale og internasjonale turneringer





