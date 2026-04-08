Bekymring for Ødegaards kne etter Champions League-kamp

Martin Ødegaards kneskade skaper bekymring etter Champions League-kampen mot Sporting. Arsenal-kapteinen slet med kneet, og byttet etter hvert ut. Eksperter og fans er bekymret for hans form og helse.

Lytt til saken. Etter en times spill i Champions League -møtet med Sport ing, fanget TV-kameraene Martin Ødegaard sittende på det grønne gresset. Arsenal - og Norge-kapteinen så ut til å holde seg til kneet, og bekymringen spredte seg raskt blant fans og eksperter. TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen sammenlignet situasjonen med en skrekkfilm, og det var tydelig at sommerens fotball-VM var i tankene hans. Ødegaard forlot banen og så ut til å teste kneet, før han overraskende kom inn igjen.

Etter hvert ble han byttet ut, og Kai Havertz kom inn. Kommentator Endre Olav Osnes uttrykte håp om at han ga seg mens leken var god, da det så skummelt ut. Mathisen mente at dersom det hadde vært en alvorlig skade, ville Ødegaard ikke ha kunnet komme inn igjen på banen og spille så sentralt som han hadde gjort de siste minuttene. På overtid sikret Havertz, Ødegaards erstatter, seieren for Arsenal og påførte Sporting deres første hjemmetap i Champions League denne sesongen. Mathisen beskrev Arsenals prestasjon som en glimrende utført bortekamp. PSG, Club Brugge og Bodø/Glimt er noen av lagene som har reist fra den portugisiske hovedstaden denne sesongen med tap i bagasjen. Arsenal har, bortsett fra uavgjort mot Bayer Leverkusen, vunnet alle sine Champions League-kamper denne sesongen. Matchvinneren fortalte til Prime Video at det er deilig å score et sent mål, spesielt foran fansen, og at de tar med seg resultatet. Det gjenstår fortsatt mye arbeid før neste uke, men de er absolutt fornøyd med dette resultatet.\Landslagskapteinen har slitt med en kneskade over en periode, og 2026 har generelt sett vært en sesong preget av småplager. Bekymringen for Ødegaards helse er stor, spesielt med tanke på viktige kamper fremover. BBCs ekspert og tidligere Arsenal-spiller Matt Upson observerte Ødegaard og kommenterte at formen hans ikke har vært helt på topp denne sesongen. Upson la merke til at da Calafiori kom bort for å snakke med ham, hadde han et ansiktsuttrykk som uttrykte bekymring. Upson, som var til stede på Estádio José Alvalade i Portugal, fortsatte med å si at det er noe med kroppen hans som ikke spiller på lag, og at han har store problemer med å finne den kampformen som kreves. Ødegaard måtte også stå over forrige landslagssamling på grunn av skaden, noe som økte bekymringen for hans fysiske tilstand. I helgen var han tilbake i Arsenals kamp mot Southampton i FA-cupen. Ødegaard hadde ikke vært på banen siden han spilte 13 minutter på slutten av 4-1-seieren over Tottenham 22. februar. Dette lange fraværet fra spill bare forsterker bekymringen for hans tilstand og potensielle innvirkning på både klubb- og landslag.\Bekymringen for Ødegaards fysiske tilstand og hans potensielle innvirkning på både klubb- og landslag er stor. Spørsmålet om Ødegaards fysiske helse er et viktig tema, ettersom hans tilstedeværelse på banen er avgjørende for både Arsenal og det norske landslaget. De siste hendelsene reiser spørsmål om hvorvidt han vil kunne opprettholde sitt høye nivå av spill i løpet av sesongen. Kampen mot Sporting og de påfølgende kommentarene fra eksperter understreker bekymringen. Ødegaards skadehistorikk og fraværet fra forrige landslagssamling gir også grunn til bekymring. I tillegg til Ødegaards personlige helse, er bekymringen knyttet til hans rolle som lagkaptein og den innvirkning hans fravær kan ha på lagets moral og prestasjoner. Fans og eksperter vil følge nøye med på Ødegaards utvikling og helsetilstand fremover, i håp om at han snart vil være tilbake i toppform. Spørsmålet om når han vil være fullt restituert og tilbake i optimal form er av største betydning for både Arsenal og det norske landslaget, og forventningene er høye om at han vil spille en sentral rolle i viktige kamper fremover. Fraværet hans har en klar innvirkning på Arsenals lag, og bekymring rundt helsen hans er forståelig gitt hans betydning for lagets suksess. Det er viktig å håndtere situasjonen forsiktig for å sikre at han ikke pådrar seg ytterligere skader, og at han kan komme tilbake på banen i best mulig form





