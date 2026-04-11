Bekymring for pornoens påvirkning på unges seksualitet

Økende pornobruk blant unge skaper bekymring. Fagfolk ser en sammenheng mellom porno og endret syn på sex. Kampanjer settes i gang for å hjelpe unge med å sette grenser.

Over halvparten av ungdommene i alderen 13–18 år har sett porno på nett, og andelen er spesielt høy blant gutter. En ny rapport fra Barn og medier-undersøkelsene viser en vedvarende økning i pornobruken blant unge. Samtidig peker andre undersøkelser på en økende tendens til at ungdommer i ungdomsskolealderen ser porno regelmessig. Bekymringen er stor blant fagfolk, som ser en klar sammenheng mellom hyppig pornobruk og et endret syn på seksuell adferd.

Mange unge eksponeres for voldelige og aggressive former for sex, inkludert halsgrep og seksuelle handlinger uten samtykke, noe som bidrar til en normalisering av slike handlinger, ifølge ungdommer som har delt sine erfaringer med VG. Camilla Kayed, avdelingsdirektør i Bufdir, påpeker at porno påvirker unges forståelse av hva som er akseptabelt i seksuelle sammenhenger. Fagfolk ved overgrepsmottak rapporterer om avhengighetsproblemer og forstyrret seksualitet blant gutter, samt at jenter feilaktig tror at aggressiv sex er en del av det å si ja til sex. Kayed og hennes kolleger i ung.no lanserer nå en kampanje for å hjelpe unge med å sette grenser mellom porno, sex og voldelig sex. Dette kommer som respons på en rekke spørsmål fra unge, inkludert en 13-åring som bekymret spør om han er blitt avhengig av nettporno.\Behovet for bedre seksualundervisning og grensesetting understrekes av 18-åringene Annelill Iversen og Blazej Kaszuba, som begge går på videregående skole. De mener seksualundervisningen i skolen er for overfladisk og mangler dybde, og at den i stor grad fokuserer på praktiske aspekter som bruk av kondom, mens det er lite fokus på det bredere spekteret av seksuell helse og etikk. De er ikke overrasket over den økende pornobruken, og påpeker at det er blitt svært enkelt å få tilgang til porno på nett. Både Pornhub og OnlyFans er plattformer som er lett tilgjengelige, og som tilbyr et bredt spekter av seksuelt innhold. Synne Hammervik i ung.no/Bufdir bekrefter en endring i spørsmålene unge stiller om sex, der spørsmålene i økende grad er påvirket av porno. Spørsmål om forskjellene mellom porno og sex, avhengighet av porno, og hvordan man skal onanere uten porno, er vanlige. I tillegg ser man en endring i språkbruk og en normalisering av seksuell adferd som kan være inspirert av porno. Hammervik fremhever at ung.no får spørsmål om halsgrep og kvelertak som en del av sexen, og understreker viktigheten av å være en ansvarlig voksen og informere om farene ved slike handlinger.\Annelill og Blazej uttrykker bekymring over ufarliggjøringen av aggressiv sex, inkludert halsgrep og kvelertak, som de mener er et resultat av pornoens innflytelse. De understreker at unge kan få et forvrengt bilde av hva som er normalt og akseptabelt i sex, og at de kan misforstå signaler. De påpeker at slike handlinger kan være farlige og føre til alvorlige skader. Tall viser at andelen jenter som har opplevd seksuelle krenkelser har økt fra 18 til 26 prosent fra 2015 til 2023. Annelill spekulerer i om denne økningen kan skyldes en økt bevissthet rundt seksuelle krenkelser og en større vilje til å si ifra, mens Blazej legger til at mange gutter kan være engstelige for å bli feilaktig anklaget for overgrep. Barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) understreker alvoret i situasjonen og refererer til bekymringsfulle rapporter fra overgrepsmottak.





Tror ikke på lønnsomhet for kjernekraftNorge bør ikke starte en prosess med sikte på å bli et kjernekraftland nå, ifølge Kjernekraftutvalget. Atle Valseth ved Institutt for energiteknikk sier at det allerede er utfordrende å få tak i nok fagfolk.

