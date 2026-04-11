Bekymring for pornoens påvirkning på unges syn på sex: Økende bruk og normalisering av vold

Bruken av porno blant unge i Norge er utbredt og økende, og bekymringer knyttet til normalisering av voldelig sex er store. Fagfolk og ungdommer etterlyser bedre seksualundervisning og grensesetting.

Kortversjonen: Over halvparten av 13–18 åringene har sett porno på nett, og bruken er økende. Fagfolk og ungdommer er bekymret for pornoens påvirkning på unges syn på sex og grenser, spesielt med tanke på voldelige og aggressive handlinger som normaliseres. Ungdommer etterspør mer kunnskap om temaet og bedre seksualundervisning. \Bruken av porno blant unge i Norge er omfattende og bekymringsfull, ifølge en fersk undersøkelse.

Over halvparten av ungdom i alderen 13-18 år har sett porno på nett, og andelen gutter som har sett porno er enda høyere. Denne bruken er ikke bare utbredt, men også stigende. Bekymringen er stor blant fagfolk og ungdommer om konsekvensene av denne utviklingen. En av de største bekymringene er normaliseringen av voldelig og aggressiv sex, inkludert handlinger som kvelertak, som unge ser i porno og kan oppfatte som akseptabelt eller ønskelig. Dette skaper forvirring om hva som er greit og ikke greit i seksuelle forhold.\Fagfolk, inkludert ansatte ved overgrepsmottak og eksperter fra ung.no/Bufdir, rapporterer om økende problemer knyttet til pornobruk. De ser at unge sliter med avhengighet, skadet tenningsmønster, og at unge jenter kan tro at aggressiv og ydmykende sex er en del av det som forventes i et seksuelt forhold. Spørsmål om grenser mellom porno og sex har økt, og unge søker veiledning om hva som er akseptabel oppførsel. En 13-åring uttrykker for eksempel bekymring over å være avhengig av nettporno. Ung.no/Bufdir har derfor startet en kampanje for å hjelpe unge med å sette grenser og skille mellom porno, sex og aggressiv sex.\Ungdommer etterlyser bedre seksualundervisning i skolen. Flere mener at undervisningen i dag er for overfladisk og fokuserer for lite på de mer komplekse aspektene ved seksualitet, inkludert grensesetting og konsekvenser av voldelig sex. De to 18-åringene Annelill Iversen og Blazej Kaszuba uttrykker at de savner faglig sterke og trygge kilder i skolen om dette temaet. De er bekymret for at unge får sine forestillinger om sex fra porno og andre ikke-kvalitetssikrede kilder. Det er lett tilgjengelig og normalisert, og dette kan føre til en ufarliggjøring av voldelige seksuelle handlinger. Barne- og familieminister Lene Vågslid understreker alvoret i utviklingen og viser til bekymringene fra overgrepsmottak.\I tillegg peker ungdommer på at økningen i seksuelle krenkelser, spesielt blant jenter, kan være et resultat av at jenter er mer bevisste på hva som ikke er greit og tør å si ifra. Samtidig uttrykkes det bekymring for at gutter kan bli engstelige for å bli anklaget for noe galt seksuelt. Både gutter og jenter er enige om at normaliseringen av aggressiv sex gjennom porno er et problem, og at det er viktig å sette grenser og formidle kunnskap for å forebygge skadelige konsekvenser





