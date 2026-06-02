Bekymring for Trumps helse: Eksperter advarer om alvorlige symptomer

Etter nok et legebesøk ved Walter Reed uttrykker medisinske eksperter bekymring for Donald Trumps mentale og fysiske helse. Flere mener han viser tegn på demens og utgjør en eksistensiell fare.

Den nylige legeundersøkelsen til Donald Trump ved Walter Reed Medical Center har igjen satt søkelys på presidentens helse. Til tross for Trumps egen påstand om at alt ser perfekt ut, velger Det hvite hus å ikke offentliggjøre detaljer om testene som ble utført.

Dette har ført til bekymring blant medisinske eksperter, som peker på flere alarmerende tegn. Psykolog John Gartner, tidligere professor ved Johns Hopkins University, uttaler at Trump viser tydelige symptomer på demens. Han påpeker at språket til presidenten er dramatisk forringet - fra å snakke som en 12. -klassing til nå å minne om en fjerdeklassing med hyppige gjentakelser og ufullstendige setninger.

Gartner mener at løgnene til Trump også har blitt mer bisarre og mindre politisk strategiske, noe som kan skyldes hukommelsessvikt. Ifølge eksperten bør de kognitive testene Trump har tatt, forstås som et tegn på at legene er så bekymret at de finner det nødvendig å sjekke for demens. Bandy X. Lee, som har undervist ved Yale og Harvard, advarer om at Trump utgjør en eksistensiell fare.

Hun viser til at tidligere stabssjef John Kelly brukte boken The Dangerous Case of Donald Trump som en håndbok for å håndtere presidenten. Lee påpeker at flere besøk til Walter Reed involverer alvorlige tester som MRI, som ikke kan utføres i Det hvite hus, og at dette indikerer at noe svært alvorlig foregår. Hun kritiserer også militærsykehuset for å ha dekket over alvorligheten av Trumps covid-19-infeksjon i 2020.

Lees bekymring deles av en gruppe på 200 psykiatere som i et brev til Kongressen advarer om at Trump er uegnet som president og bør avsettes av medisinske årsaker. Observasjoner av Trumps fysiske tilstand forsterker bekymringen. Offentlige opptak viser at presidenten ofte sovner under møter, har svært hovne bein og høyre hånd dekket av sminke for å skjule blåmerker. Det hvite hus forklarer blåmerkene med mye håndhilsing og aspirinbruk, mens de hovne beina knyttes til diagnostisert svikt i blodårene.

Eksperter som Jeffrey Kuhlman, tidligere lege i Det hvite hus, mener at bekymringen for Trumps fysiske helse er større enn noensinne, og at alder er en sentral faktor. Trump er den eldste som noensinne er valgt til president, og han fyller 80 år i juni. Dietten hans består av mye fastfood og lettbrus, og han trener lite til tross for ivrig golfspilling.

En meningsmåling fra april viser at under halvparten av amerikanerne mener Trump er mentalt skarp nok og i fysisk god nok form til å fungere effektivt som president. De medisinske ekspertene understreker at mangelen på åpenhet rundt helsetilstanden er urovekkende. De oppfordrer til større transparens og advarer om at Trumps oppførsel og helse kan utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet.

Gartner avslutter med å si at de psykiatriske tegnene bare har blitt verre på grunn av mangel på behandling, og at dette er en situasjon som krever umiddelbar handling





