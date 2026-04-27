Bekymring for ufrivillige utenlandsopphold øker – Regjeringen varsler tiltak

Regjeringen reagerer på økende frykt blant barn og unge for å bli sendt på ufrivillige utenlandsopphold, og sender brev til kommuner og fylker med oppfordring om økt oppmerksomhet og forebyggende tiltak. Antall henvendelser til hjelpeapparatet er rekordhøyt.

Bekymringen for ufrivillige utenlandsopphold blant barn og unge i Norge øker, og regjeringen reagerer med et brev til landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng understreker at stadig flere barn uttrykker frykt for å bli utsatt for negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold , og at hjelpeapparatet opplever et rekordhøyt antall henvendelser.

Brevet er en tydelig påminnelse om avvergingsplikten som påhviler alle som jobber med barn og unge, og gir konkret informasjon om hvordan de kan handle dersom de mistenker at et barn er i fare for å bli sendt ut mot sin vilje. Spesielt fremheves sommerperioden som en tid med økt risiko, og det oppfordres til å være ekstra oppmerksom på faresignaler og forebyggende tiltak.

Regjeringen har allerede iverksatt flere tiltak for å bekjempe negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, inkludert handlingsplanen 'Sjef i eget liv' som inneholder 29 konkrete tiltak på tvers av sektorene. Utreiseforbud, som er et av disse tiltakene, er allerede implementert. Statsråden poengterer at lovgivning alene ikke er tilstrekkelig, og at kompetanse og forebygging er avgjørende for å lykkes i dette arbeidet. Regjeringens Plan for Norge prioriterer også styrking av integreringen, med et spesielt fokus på å bekjempe negativ sosial kontroll.

Et nytt lovforslag er fremmet for å sikre bedre samarbeid mellom offentlige tjenester som arbeider med å hindre negativ sosial kontroll og æresmotivert vold. Dette understreker en helhetlig tilnærming til problemet, hvor koordinering og informasjonsdeling er sentrale elementer. Tall fra de særskilte tjenestene mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold viser en jevn økning i antall henvendelser siden 2020. I 2025 ble det rapportert om hele 2845 henvendelser, hvorav 1360 saker ble håndtert av kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll.

Disse tallene representerer kun de som faktisk har tatt kontakt med hjelpeapparatet, og det er en sterk mistanke om at mørketallene er betydelige, da mange sannsynligvis ikke tør å søke hjelp. Dette understreker behovet for å skape et tryggere og mer inkluderende samfunn, hvor barn og unge føler seg trygge på å rapportere om sine bekymringer og opplevelser.

Regjeringen vil fortsette å prioritere dette arbeidet og styrke innsatsen for å beskytte barn og unge mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Det er viktig å huske at dette ikke bare er et juridisk problem, men også et spørsmål om menneskerettigheter og barns rett til en trygg og verdig oppvekst. Å avverge ufrivillige utenlandsopphold er derfor en viktig del av å sikre barns rettigheter og fremtid





Regjeringen / 🏆 15. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

