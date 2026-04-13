Bekymring for valginnblanding i USA: Kan krigen i Midtøsten påvirke mellomvalget?

Eksperter diskuterer bekymringene rundt potensielt valginnblanding i USA i forkant av mellomvalget i november, spesielt i lys av den midlertidige våpenhvilen mellom USA, Iran og Israel. Spørsmålet om Trump kan forsøke å utsette valget, og hans tidligere uttalelser, diskuteres.

ENIGE: USA , Iran og Israel har tilsynelatende inngått en midlertidig våpenhvile på to uker. Eksperter diskuterer nå konsekvensene, spesielt sett i lys av potensielle innenrikspolitiske spenninger i USA .

TV 2s USA-ekspert, Eirik Bergesen, setter søkelyset på en betent problemstilling: Kan Donald Trump, i konteksten av en vedvarende krig i Midtøsten, forsøke å utsette eller nekte å avholde mellomvalget i november? Bergesen peker på historiske presedenser, som at USA aldri har utsatt et presidentvalg, selv ikke under den amerikanske borgerkrigen i 1864. Argumenter om logistiske utfordringer knyttet til krigstid ble den gang avvist. I november skal alle 435 seter i Representantenes hus og 33 av 100 seter i Senatet velges. Å miste flertallet i Kongressen vil gi demokratene større mulighet til å stanse Trumps politikk. Bergesen spør om Trump, inspirert av Zelenskyjs handlinger i Ukraina, kan argumentere for en utsettelse. Tidligere har Trump uttrykt misunnelse over Zelenskyjs muligheter til å utsette valg. I januar antydet CNN at Trump fryktet å miste makten, og var forvirret over manglende støtte fra befolkningen. Trump uttalte at han ikke ville be om å avlyse valget, men at motstanderne ville kreve det. I samme periode antydet han at republikanerne hadde så stor suksess at valg kanskje ikke var nødvendig. Karoline Leavitt, pressesekretær i Det hvite hus, avviste uttalelsene som "tull" og "sarkasme". Hilmar Mjelde, USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, avviser blankt muligheten for at Trump kan utsette valget. Han understreker at valg i USA er regulert av Grunnloven, Kongressen og delstatene, og at presidenten ikke har innflytelse. Mjelde forventer at mellomvalget vil gå som planlagt. Lise Rakner, professor ved Universitetet i Bergen, tror heller ikke at Trump vil bruke krig som argument mot valg, da det ikke er krig på amerikansk jord. Hun antyder bekymringer rundt potensielt valginnblanding. Hun påpeker også bekymringer knyttet til potensielt valginnblanding, og refererer til stormingen av Kongressen i 2021. Den endelige rapporten fra 6. januar-komiteen konkluderte med at Trump var en del av en kriminell sammensvergelse for å endre resultatet av presidentvalget i 2020. FBI-raid mot valgkontorer i Georgia i februar, hvor stemmesedler og valgmateriale ble beslaglagt, forsterket frykten for valginnblanding. Frykten for valginnblanding og demokratiske tilbakeslag er til stede. En lovpakke vedtatt i Representantenes hus 11. februar, som krever bevis for amerikansk statsborgerskap for å stemme, understreker Trump sin interesse for å sikre valgresultatet. Trump har tidligere uttalt at han ikke vil signere andre lovforslag før denne er vedtatt, og legger dermed ekstra press på situasjonen





