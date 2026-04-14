Bekymring for Viking før Brann-kampen: Østbø skadet, Austbø kan være tilbake

Viking-keeper Arild Østbø er skadet før storkampen mot Brann. Samtidig kan Edvin Austbø være tilbake fra skade. Lubomir Belko står klar om Østbø må stå over.

Det er bekymringer for Viking -profilen før den store kampen mot Brann . Samtidig kan en annen spiller gjøre et etterlengtet comeback fra skade. Jubelen var stor da Viking -keeper Arild Østbø kunne feire en overlegen 5-0 seier (!) mot Bodø/Glimt forrige lørdag. Dessverre har han nå pådratt seg en skade som truer hans deltakelse i den kommende storkampen. Fotoet viser Arild Østbø i aksjon, men nå er han rammet av uflaks før den viktige kampen mot Brann på lørdag. Han pådro seg skaden på mandagens trening.

– Det stemmer at han har fått en liten skade som vi holder på å undersøke nærmere. Vi vet ikke det fulle omfanget ennå, sier Viking-trener Morten Jensen til TV 2. Dette gir supporterne en grunn til bekymring. Keeperen er en viktig brikke for laget, og hans eventuelle fravær kan få store konsekvenser for kampen. Treneren fortsetter med å forklare detaljene rundt skaden: – Det skjedde under keepersekvensen, hvor han kjente en muskulær smerte. Vi ønsket å ikke ta noen sjanser. Han skal gjennomgå en grundig undersøkelse, og deretter må vi finne ut hva dette faktisk er. Skaden kommer uheldigvis på et tidspunkt hvor Viking har en god formkurve og kjemper om de øverste plassene i Eliteserien.

Viking har hatt en imponerende periode med tre strake seire mot sterke lag som Molde, Vålerenga og Glimt. Denne formen har plassert dem på en solid andreplass på tabellen. Med tanke på Østbøs skade er det nå ekstra spennende å følge med på situasjonen rundt keeperplassen.

Trener Morten Jensen er usikker på Østbøs muligheter for å spille mot Brann, men han gir også et glimt av håp. – Det vet jeg ikke ennå. Nå er det tirsdag, og det er fortsatt noen dager igjen til Brann-kampen, sier Jensen.

Viking investerte betydelige midler da de hentet den slovakiske keeperen Lubomir Belko i februar. Han ble kjøpt for rundt 10 millioner kroner, og er klar til å ta over hvis Østbø ikke blir klar til kamp. Dette gir laget en viss trygghet i tilfelle keeperen må stå over.

Samtidig er det gode nyheter for Viking-supporterne. Juvelen Edvin Austbø kan være tilbake på banen mot Brann etter å ha vært ute med skade i flere uker. – Vi håper han er i rute. Så får vi se hvordan han er inn mot helgen. Men det er fortsatt et håp om at han kan være med, sier Jensen. Edvin Austbøs potensielle comeback vil være et kjærkomment tilskudd til laget, og vil gi treneren flere valgmuligheter i lagoppstillingen.

Det vil være viktig for Viking å ha en sterk tropp i møtet med Brann, som alltid er en tøff motstander. Viking befinner seg i en god posisjon i Eliteserien, og har en unik mulighet til å vise seg frem mot et sterkt Brann. Kampen mot Brann blir en viktig test for Viking, og utfallet kan ha stor betydning for lagets videre sesong.

Utover Østbøs skadesituasjon, er det også andre faktorer som påvirker Eliteserien. Tromsø leder Eliteserien med sine 12 poeng. De spiller en framflyttet seriekamp mot Lillestrøm på onsdag. Bodø/Glimt spiller også på samme tidspunkt, klokken 19:00, mot Sarpsborg 08 borte. Disse kampene vil også ha innflytelse på tabellsituasjonen.

Resultatene av disse kampene vil påvirke lagene som kjemper om å havne på topp. For fotballinteresserte er det mye å glede seg over. Alt dette kan ses på TV 2 Play, der fansen kan følge med på alle kampene og få de siste oppdateringene om skader og lagoppstillinger. Kampene i Eliteserien er alltid fulle av spenning og overraskelser, og denne sesongen ser ikke ut til å være noe unntak.

Viking ønsker å fortsette sin gode form, og å sikre seg en ny seier mot Brann, men de må først takle utfordringene med Østbøs skade og håpe på at Austbø er klar til å spille. Brann er en tøff motstander, og kampen kommer garantert til å bli en spennende opplevelse for alle fotballfans. Viking har vist gode resultater i det siste, og vil gjøre sitt beste for å vinne kampen mot Brann. Fansen forventer et godt show og en spennende kamp. Kampen vil bli fulgt med stor interesse fra supportere og fotballeksperter.





Viking Brann Arild Østbø Edvin Austbø Skade Eliteserien

