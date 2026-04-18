Mystiske dødsfall og forsvinninger blant forskere med tilgang til sensitiv informasjon vekker bekymring, mens en tidligere lakei ved det norske hoffet forteller om sin ti år lange karriere og utfordringene med å kombinere jobb og privatliv.

I etterkant av et reporterspørsmål om ti forskere som angivelig har forsvunnet eller dødd siden midten av 2024, med tilgang til sensitiv atom- eller romfartsmateriale, uttalte pressespirer Karoline Leavitt at en slik hendelse «definitivt er noe denne regjeringen og administrasjonen vil anse som verdt å se nærmere på». Disse mystiske dødsfall ene og forsvinningene har skapt bekymring.

Blant de omtalte er Michael Hicks (59), en veteran fra NASAs Jet Propulsion Laboratory som forsket på asteroider og kometer. Han døde i juli 2023, uten at dødsårsaken ble oppgitt. Frank Maiwald (61), også forsker ved NASAs Jet Propulsion Laboratory, døde 4. juli 2024, og heller ikke hans dødsårsak ble offentliggjort. Nuno Loureiro (47), direktør ved MITs Plasma Science and Fusion Center, ble skutt og drept 15. desember 2025. Jason Thomas (46), en kreftforsker ved Novartis, ble meldt savnet fra sitt hjem i Massachusetts i desember 2025, og liket hans ble funnet i en innsjø i mars 2026. Carl Grillmair (67), en astronom ved California Institute of Technology, omkom i en dødelig skyting utenfor sitt hjem 16. februar 2026. I en separat sak, som ikke er direkte relatert til de mystiske dødsfallene av forskere, forteller Tove Taalesen (54), tidligere lakei ved det norske hoffet, om sin ti år lange karriere tett på kong Harald og dronning Sonja. Etter å ha jobbet ved Slottet frem til 2018, har Taalesen nå gått videre til en karriere som kongehusekspert. Hennes interesse for kongefamilien startet tidlig, inspirert av det britiske kongehuset og prinsesse Diana. Veien til å bli Norges første kvinnelige lakei i 2007 var imidlertid ikke planlagt, men snarere en tilfeldighet etter å ha sett en jobbannonse i Aftenposten. Til tross for manglende fagbrev som servitør og en utdannelse innen statsvitenskap og markedsføring, ble hun kalt inn til intervju. Det fjerde og siste intervjuet fant sted med dronning Sonja selv. Taalesen beskriver øyeblikket med ærefrykt, der hun tenkte at hun aldri ville komme til å oppleve noe lignende igjen. Dronningens ord, «Jeg tror at dette kan fungere utmerket», markerte starten på en unik karriere. Hun innrømmer at hun ikke helt visste hva en lakei var da hun startet. Taalesens første arbeidsdag falt sammen med kong Haralds 70-årsdag, en dag hvor hun hadde direkte ansvar for kongen. Hun forklarer at en streng taushetserklæring begrenser hva hun kan dele om selve jobben. Imidlertid sammenligner hun rollen som lakei med Mr. Carson i «Downton Abbey», der man er nederst i hierarkiet, men alltid på jobb, uavhengig av tid på døgnet eller høytider. Hun har tjenestegjort ved alle de kongelige eiendommene og hatt spesielt ansvar for kongevognen, Bygdø kongsgård og Mågerø. Taalesen fremhever at det å jobbe for kongen og dronningen var en ære, og beskriver dem som omsorgsfulle mennesker som bryr seg om trivselen til sine ansatte. Jobben var også faglig lærerik, med mulighet til å delta på mange statsbesøk. Hun beskriver tiden sin ved hoffet som preget av lite skandaler og fokus på kongearbeid. Imidlertid var det krevende å kombinere jobben med et privatliv og familieforhold, da kollegene ble hennes venner og lange arbeidsdager gjorde det vanskelig å være sammen med familie eller en kjæreste. Etter ti år følte hun behov for å gjøre noe annet, og innrømmer at det kanskje ikke er sunt å være så tett på noen andre i så lang tid





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forskere Dødsfall Forsvinninger Kongehuset Hoffansatt

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »