Regjeringen har satt på pause 232 millioner kroner i bistand til kampen mot plastforurensning, noe som vekker stor bekymring blant miljøorganisasjoner og opposisjonspartier. De frykter at dette vil svekke Norges troverdighet og undergrave det internasjonale arbeidet.

Bekymring over pausen i norsk plastbistand Regjeringen har satt på pause 232 millioner kroner som var øremerket bistandsprogrammet mot plastforurensning og marin forsøpling. Dette skjer som følge av en usikker økonomisk situasjon og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2026.

Organisasjoner som WWF, SV, MDG, Venstre og Høyre uttrykker stor bekymring over beslutningen, og advarer om at dette kan undergrave Norges troverdighet internasjonalt og svekke arbeidet med å bekjempe plastforurensning. Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, kritiserer regjeringens prioriteringer og påpeker at det er feil å sende regningen for økte utgifter i Norge til det globale sør ved å gå bort fra tidligere forpliktelser. Hun understreker at dette er den eneste øremerkede bistanden Norge har innenfor dette området.

Kuttet kommer samtidig som krigen i Iran har ført til kutt i drivstoffavgifter på 6,7 milliarder kroner, noe opposisjonspartiene SV og MDG reagerer sterkt på. De mener bistanden mot plastforurensning ikke må ofres for å dekke inn avgiftskutt. Flere politikere og organisasjoner frykter at pausen i bistanden vil få alvorlige konsekvenser for det internasjonale arbeidet mot plastforurensning.

Norge har lenge vært en ledende aktør i arbeidet med en global plastavtale, og det å løpe fra egne forpliktelser vil gjøre det vanskeligere å overbevise andre land om å forplikte seg. Problemet med plastforurensning er stadig økende og påvirker klima, dyreliv og menneskers helse. Det er derfor avgjørende å finne løsninger og inngå en juridisk bindende avtale for å endre trenden.

Konsernsjef i TOMRA, Tove Andersen, advarer om at kutt i støtte vil svekke Norges troverdighet, mens direktør i GRID-Arendal, Karen Landmark, frykter at andre land vil senke sine ambisjoner. Utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap) forsvarer beslutningen med at regjeringen må vurdere hver krone i en uforutsigbar økonomisk situasjon og beholde fleksibilitet i bruken av midlene





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

