Bekymringene vokser: Flere krever Trumps avgang

Tidligere CIA-sjef John Brennan og et økende antall politikere uttrykker bekymring over president Trumps oppførsel og krever at han fjernes fra embetet. Bekymringene inkluderer blant annet Trumps uttalelser om krigføring, forholdet til religiøse ledere, og hans personlige aktiviteter.

NEW YORK (Dagbladet): Stadig flere politikere og andre har den siste tiden tatt åpent til orde for å avsette Trump som president. Dette inkluderer bruk av det 25. grunnlovstillegg et, som innebærer at visepresidenten og et flertall av regjeringsmedlemmene må stemme for at presidenten ikke er i stand til å utføre sine plikter. Selv om sannsynligheten for at dette skjer er lav, er det likevel et tegn på den økende bekymringen rundt presidentens handlinger og uttalelser.

Tidligere CIA-sjef John Brennan er en av dem som mener Trump er uegnet og farlig som president. Brennan hevder at Trump har «gått helt av hengslene» og at det 25. grunnlovstillegget ble skrevet med tanke på nettopp ham. Brennan peker spesielt på Trumps uttalelser om å «utslette en sivilisasjon» som en trussel mot mange liv. Trump har også skapt bekymring med sine trusler og uttalelser. Han har blant annet antydet en blokade av Hormuzstredet og rettet kraftige angrep mot Paven, beskyldt ham for å være svak og for å skade den katolske kirken. Trump har også brukt tid på golf, MMA-arrangementer og å mobbe kjente personer som Bruce Springsteen, noe som har fått mange til å stille spørsmål ved hans fokus og dømmekraft. Uttalelsene fra Trump har ført til sterke reaksjoner fra ulike hold. Paven fordømte Trumps krigføring, og Brennan, som var CIA-sjef under Obama, mener det er farlig å ha Trump som øverstkommanderende med kontroll over USAs atomvåpenarsenal. Over 70 demokrater i Kongressen har også tatt til orde for å bruke det 25. grunnlovstillegget. Samtidig er Brennan under etterforskning fra Trumps justisdepartement, noe som antyder en polarisert politisk atmosfære. Etterforskningen mot Brennan og tidligere FBI-sjef James Comey ble innledet etter press fra Det hvite hus, noe som understreker bekymringene rundt politisk motivert handling. Comey ble senere tiltalt for å lyve for Kongressen, men saken ble forkastet av en dommer. Denne saken illustrerer de spente forholdene og den politiske uroen i USA, der maktkampen og bekymringene rundt presidentens oppførsel fortsetter å vokse. Bekymringen for Trumps handlinger strekker seg over flere områder, fra utenrikspolitikk og atomvåpen til presidentens forhold til religiøse ledere og hans personlige aktiviteter. Det er en kompleks situasjon som krever nøye oppmerksomhet og en dyp forståelse av de politiske og juridiske mekanismene som er i spill. Den offentlige debatten rundt Trumps presidentskap er intens og preget av sterke følelser og motstridende synspunkter. Denne utviklingen understreker viktigheten av å opprettholde en sunn politisk kultur og respekt for grunnleggende demokratiske prinsipper





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump John Brennan 25. Grunnlovstillegg Avsettelse USA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Havvindkollaps kan åpne for kjernekraft tidligere enn ventetKjernekraftutvalgets rapport åpner for en helomvending av energipolitikken den dagen havvind kollapser.

Read more »

Tidligere Liverpool-keeper Brad Friedel mener Ronaldo vil skade Portugal i VMDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »