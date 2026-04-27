Bekymringsfulle rykter om OL-kutt: FIS-topp skal ha informert om 15 prosent reduksjon

Rykter om at IOC planlegger å kutte 15 prosent av øvelsene i OL sprer seg etter uttalelser fra FIS-toppen Sandra Spitz. FIS avviser imidlertid å ha kommet med offisielle uttalelser om saken, og IOC bekrefter ikke endringene.

Det verserer nå rykter om omfattende endringer i det olympiske programmet, og kilden ser ut til å være høyt oppe i det internasjonale skiforbundet ( FIS ).

Ifølge den polske sportsavisen sport.pl har FIS-toppen Sandra Spitz informert ledende hoppeksperter om at Den internasjoniske olympiske komité (IOC) planlegger å redusere antall øvelser med hele 15 prosent. Denne informasjonen skal også ha blitt bekreftet av renndirektør for hopp, Sandro Pertile, til den samme polske avisen. Reaksjonen fra FIS sentralt er imidlertid preget av tilbakeholdenhet og benektelse når Nettavisen forsøker å få en bekreftelse. Forbundet hevder bestemt at de ikke har kommet med noen offisiell uttalelse om det fremtidige OL-programmet.

De understreker at all beslutningsmyndighet og kommunikasjon rundt det olympiske programmet ligger utelukkende hos IOC, og at eventuelle endringer vil bli kunngjort av IOC selv i juni 2026. Dette skaper en interessant situasjon, da både Spitz og Pertile altså skal ha delt informasjon som nå motsies av forbundets offisielle kommunikasjon. Nettavisen konfronterer FIS med denne diskrepansen, og kommunikasjonssjef Bruno Sassi forklarer at sitatene som er publisert i polske medier stammer fra et internt møte mellom FIS-representanter og komitémedlemmer.

Møtet var ment som en bred diskusjon om hoppsportens nåværende situasjon og fremtidige utvikling, og Sassi understreker at uttalelsene som er blitt sitert ikke representerer FIS’ offisielle standpunkt. Han gjentar at ansvaret for det olympiske programmet utelukkende ligger hos IOC. Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Sandro Pertile direkte, men uten å lykkes. Heller ikke IOC ønsker å bekrefte de påståtte endringene overfor Nettavisen.

De bekrefter at det opprinnelige sportsprogrammet for vinter-OL i De franske alpene 2030 ble godkjent i juli 2024, og at en arbeidsgruppe nå jobber med å finjustere programmet, inkludert disipliner, øvelser og kvoter. Denne arbeidsgruppen er en del av IOCs «Fit for the Future»-prosjekt, som har som mål å sikre at OL forblir relevant og attraktivt i fremtiden. Det er altså ingen umiddelbar bekreftelse på at det planlegges kutt i antall øvelser.

Til tross for ryktene virker Norges hoppsjef, Jan-Erik Aalbu, ikke bekymret. Han forteller Nettavisen at han ikke har mottatt noen informasjon om planlagte endringer i OL-programmet. Aalbu forventer at eventuelle beslutninger vil bli tatt i løpet av de kommende FIS-møtene. Han uttrykker også en sterk tro på at hoppsporten ikke vil bli negativt påvirket av eventuelle endringer.

Aalbu fremhever hoppsportens store popularitet internasjonalt, spesielt i Mellom-Europa, og peker på de høye seertallene og fulle arenaene under OL i år. Han mener at hoppsportens suksess gjør det usannsynlig at disiplinen vil miste medaljesjanser i fremtiden. Aalbu er derfor trygg på at hoppsporten vil fortsette på samme måte som før, i hvert fall inntil videre. Han understreker at tiden vil vise om hans optimisme er berettiget, men per nå ser han ingen grunn til bekymring.

Situasjonen er fortsatt uavklart, og det er tydelig at det foregår diskusjoner bak lukkede dører om fremtiden til det olympiske programmet





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

OL Olympiske Leker FIS IOC Hopp Skisport Programkutt Sandra Spitz Sandro Pertile

United States Latest News, United States Headlines

