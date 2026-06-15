Belgia - Egypt 1-1: Lukaku utlignet 23 sekunder etter innbytting

Belgia hadde vanskeligheter mot Egypt i VM-kampen i Seattle før Romelu Lukaku ble byttet inn og med sin tilstedeværelse presset fram et selvmål som utlignet til 1-1. Jeremy Doku ble kritisiert mens Emam Ashour scoret et drømmetreff for Egypt.

BELGIA - EGYPT 1-1: Belgia slet stort mot Egypt i mandagens VM-kamp i Seattle, og de lå under 1-0 helt til spisstjernen Romelu Lukaku ble byttet inn i det 66. minutt. 33-åringen har knapt spilt fotball for Napoli denne sesongen, men han satte sitt preg på kampen umiddelbart etter han ble byttet inn.

Bare 23 sekunder etter at Lukaku entret banen utlignet nemlig Belgia til 1-1. Høyreback Thomas Meunier ble spilt gjennom på høyrekanten og slo ballen lavt inn foran mål. Der var Lukaku på plass mellom to Egypt-forsvarere og presset fram et selvmål fra Mohamed Hany. - Tilstedeværelsen hans i den nier-posisjonen - og forsvarerne klarte ikke å håndtere kraften hans.

Ballen ender i mål nettopp på grunn av tilstedeværelsen hans, sa BBC-ekspert Dion Dublin. Og selv om målet vil bli stående som et selvmål, feiret Lukaku som om det var han som satte ballen i mål. Scoringen var nemlig sårt tiltrengt for Belgia, som fram til utligningen hadde slitt mot et aggressivt Egypt-lag.

En av de som slet var Manchester City-stjernen Jeremy Doku, som fikk huden full fra NRK-ekspert Carl-Erik Torp da han prøvde å filme seg til et straffespark i starten av andre omgang. - Han detter jo før det er noe som helst kontakt. Pinlig, rett og slett, lød den nådeløse dommen fra Torp. KRITISERT: Jeremy Doku fikk høre det fra NRKs ekspert.

Foto: Lee Smith (Reuters) Han var imidlertid mer imponert over Emam Ashour, som sendt Egypt i føringen i første omgang da han fyrte løs utenfor sekstenmeteren. 28-åringen fikk drømmetreff, og Belgia-keeper Thibaut Courtois måtte se ballen suse i mål. Ashours knallharde skudd ble målt til å være over 120 km/t. - Man skjønner på mange måter hvor bra en avslutning er når man ser en keeper i verdensklasse ikke er i nærheten av å ta det.

Da er det en vanvittig god avslutning, sa Torp om scoringen. Det endte altså til slutt 1-1 mellom Belgia og Egypt





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VM I Fotball 2025 Belgia Egypt Romelu Lukaku Selvmål

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anthropic stanser tilgang til sine mest avanserte AI-modeller etter ordre fra amerikanske myndigheterAnthropic, en AI-utvikler, har stanset tilgangen til sine mest avanserte AI-modeller etter en ordre fra amerikanske myndigheter. Bakgrunnen var at myndighetene hadde funnet en mulig "jailbreak", en metode for å omgå sikkerhetssperrene i modellen, med henvisning til nasjonal sikkerhet. Ordet skulle begrense tilgang for utenlandske statsborgere.

Read more »

Russere frykter bensinmangel etter ukrainske droneangrepRussiske myndigheter forsøker å dempe frykten for bensinmangel etter ukrainske droneangrep mot oljeinfrastruktur og raffinerier.

Read more »

Tommy Robinson anholdt under antiterrorlovgivning etter knivangrep og demonstrasjoner i BelfastDen kontroversielle aktivisten Tommy Robinson ble anholdt under britisk antiterrorlovgivning. Hendelsen følger etter en rekke knivangrep i Belfast som har ført til voldelige demonstrasjoner og opptøyer. Robinson og sine støttespillere hevder anholdelsen er et angrep på ytringsfriheten, mens myndighetene benytter seg av bredt definert antiterrorlov for å hindre planlagte fiendtlige handlinger. Sosiale medier og prominente personer som Elon Musk har spilt en nøkkelrolle i spredningen av informasjon og demonstrasjonsoppfordringer.

Read more »

Belgia mot Egypt: Forventede lagoppstillinger, statistikk og forhåndsomtaleBelgia møter Egypt i sin VM-åpning mandag, og målet er klart: å viske ut minnene om den skuffende exit i gruppespillet i Qatar for fire år siden. Til tross for å ha hatt ett av de mest talentfulle…

Read more »