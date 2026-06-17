Bellona Holdings utestående krav mot Accelerate Capital førte til lån

Bellona Holding har et utestående krav på 3,9 millioner kroner mot Accelerate Capital, et selskap co- eid av Frederic Hauge. Gjelden ble omgjort til et ansvarlig lån, noe som har reist spørsmål om mulige interessekonflikter. Hauge aviser at han var inhabil.

Da gjelden ikke ble gjort opp, ble den gjort om til et lån . Frederic Hauge hadde roller på begge sider. Frederic Hauge , grunnlegger og styreleder i Bellona, sammen med daglig leder Sveinung Rotevatn.

Bellona Holding har et utestående krav på 3,9 millioner kroner mot Accelerate Capital, skriver E24. (Arkivfoto) Dette stammer fra utlån av ansatte i Bellona Holding til selskapet i oppstartsfasen. Accelerate Capital eies blant annet av Bellona Holding og Frederic Hauge, med 16 prosent hver. Selskapet ble etablert i 2022 med formål om å hjelpe bedrifter innen klimateknologi med rådgiving, kapitalinnhenting og kontakt med investorer.

Ifølge E24 fakturerte Bellona Holding selskapet 7,7 millioner kroner frem til utgangen av 2023. Ved utgangen av 2024 sto fortsatt 3,9 millioner kroner ubetalt. Kravet ble i fjor gjort om til et ansvarlig lån. Skulle Accelerate Capital gå konkurs, vil Bellona Holding stå bakerst i køen som kreditor.

Hauge var eier og styremedlem i Accelerate Capital samtidig som han var styremedlem i miljøstiftelsen Bellona og Bellona Holding. Overfor E24 avviser han at det har vært interessekonflikter. Hauge sier at han meldte seg inhabil da kravet ble gjort om til lån. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere.

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Bellona Holding Accelerate Capital Frederic Hauge Interessekonflikt Lån

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