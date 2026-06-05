Bellona i akutt økonomisk krise: Revisor uttaler vesentlig usikkerhet om driftsevne

Miljøstiftelsen Bellona mottok i 2024 en revisjonsrapport med forbehold om vesentlig usikkerhet. Revisoren mente at økonomien ikke var forvaltet i tråd med loven eller stiftelsens vedtekter. Organisasjonen er nå i en likviditetskrise og ber om 8 millioner kroner for å unngå konkurs.

I 2023 uttrykte Bellona s revisor bekymring for at organisasjonens økonomi kunne være i strid med stiftelsesloven. Et år senere økte tvilen om stiftelsens videre drift da revisor Per Edwin Engen fra BDT Viken Revisjon utstedte en revisjonsrapport med forbehold.

I rapporten står det at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil om stiftelsens evne til fortsatt drift. Revisoren mente dessuten at miljøstiftelsen ikke forvaltet økonomien i tråd med loven, stiftelsens formål eller sine egne vedtekter. I 2022 var det allerede bemerket at stiftelsens egenkapital var tapt, noe som også kan være i strid med stiftelsesloven. Espen Knudsen, fagsjef i Revisorforeningen, forklarer til Energi og Klima at en revisjonsrapport med slike forbehold fungerer som et klart varsel.

Han påpeker at tap kan føre til erstatningskrav og at lovbrudd kan være straffbart. Dette understreker alvorligheten i Bellonas økonomiske situasjon. Mandag kunngjorde Bellona at de stod overfor konkurs. Organisasjonen er i en akutt likviditetskrise og har et behov på 8 millioner kroner innen en uke for å unngå konkurs.

For å overleve har miljøstiftelsen innledt en Kronerulling for å samle inn midler fra støttespillere. I en erklæring fra administrasjonen het det at situasjonen er kritisk og at utsiktene for langsiktig drift er usikre uten økonomisk støtte





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Bellona Revisjon Stiftelsesloven Likviditetskrise Konkurs

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