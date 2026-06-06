Bellona i akutt likviditetskrise - revisor advarer om mulig konkurs

Revisjonsrapporten fra 2024 peker på vesentlig økonomisk usikkerhet og brudd på loven, mens ny ledelse innrømmer anstrengte finanser. Bellona ber nå om åtte millioner kroner for å unngå konkurs.

Bellona har de siste månedene levd under en stadig økende finansiell press, og i april 2024 offentliggjorde revisoren en revisjonsrapport som inneholder alvorlige forbehold. Revisjonsrapporten, utført av Per Edwin Engen fra BDT Viken Revisjon, påpeker en vesentlig usikkerhet som kan sette spørsmålstegn ved stiftelsens evne til å opprettholde sin drift.

Ifølge rapporten har Bellona ikke forvaltet sine midler i samsvar med både gjeldende lovverk, stiftelsens egne formålsparagrafer og de vedtekter som styrer organisasjonen. Årsaken til dette fremheves som en systematisk avvik fra lovpålagte krav, og revisoren trekker frem at stiftelsens egenkapital allerede året før var på minus, noe som potensielt strider mot bestemmelser i stiftelsesloven.

Dette gir et tydelig bilde av en økonomisk situasjon som er både kritisk og usikker, og revisorens uttalelse blir derfor sett på som et klart varsel til både styret og de som støtter organisasjonen. Fagsjefen i Revisorforeningen, Espen Knudsen, kommenterte for Energi og Klima at rapporten fungerer som et tydelig varsel om at det kan bli nødvendig med erstatningskrav dersom noen har lidd økonomisk tap som følge av Bellonas håndtering av midlene.

Han påpekte videre at brudd på stiftelsesloven kan medføre straffbare forhold, og at de ansvarlige må kunne holde rede på både lovbrudd og økonomisk ansvar. I mellomtiden har Bellona fått ny ledelse tidligere i år med Rotevatn som ny administrativ leder. Rotevatn innrømmer at den økonomiske situasjonen har vært anstrengt over flere år, og uttrykker bekymring for at klima- og miljøspørsmål har falt i bakgrunnen både i politisk debatt og i næringslivets prioriteringer.

Til tross for dette understreker han at organisasjonen fortsatt har et mandat til å påvirke klimaarbeidet, men at mangelen på likviditet nå truer den umiddelbare evnen til å gjennomføre prosjekter. Mandag kunngjorde Bellona at de befinner seg på randen av konkurs, og at de er i en akutt likviditetskrise som krever umiddelbar handling.

For å avverge konkurs ber de om en umiddelbar innsprøytning på åtte millioner kroner innen én uke, et beløp som skal dekke påløpte forpliktelser og sikre driften i en kritisk periode. Organisasjonen har igangsatt en kronerulling, og oppfordrer både private givere, bedrifter og offentlige instanser til å bidra med den nødvendige støtten. Hvis ingen trinn blir tatt, risikerer Bellona å måtte avvikle sin virksomhet, noe som ville ha betydelige konsekvenser for Norges miljøpolitikk og for prosjekter som allerede er underveis.

Til tross for den alvorlige situasjonen opprettholder Bellona håpet om å overvinne krisen gjennom bred støtte fra samfunnet, og de ber om forståelse for den prekære økonomiske balansen de nå står overfor





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Bellona Økonomi Revisjon Likviditetskrise Konkurs

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