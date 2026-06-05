Bellona i akutt likviditetskrise: Revisor melder om vesentlig usikkerhet

Miljøstiftelsen Bellona står på konkursens rand og trenger 8 millioner kroner på en uke. Revisor har gitt en rapport med forbehold og påpekt brudd på lov og vedtekter.

Bellona , den norske miljøstiftelse n som har vært en markant aktør i klima- og miljødebatten i flere tiår, står nå overfor en alvorlig økonomisk krise. I 2024 avga revisor Per Edwin Engen i BDT Viken Revisjon en revisjonsrapport med forbehold, der han påpekte at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift.

Revisoren mente at Bellona ikke forvaltet økonomien i tråd med loven, stiftelsens formål eller egne vedtekter. Allerede året før ble det bemerket at egenkapitalen var tapt, noe som kan være i strid med stiftelsesloven. Espen Knudsen, fagsjef i Revisorforeningen, karakteriserer en slik rapport som et klart varsku. Han understreker at dersom noen har lidt tap, kan det fremmes erstatningskrav, og brudd på loven kan være straffbart.

Dette setter søkelyset på Bellonas økonomistyring og stiller spørsmål ved om stiftelsen har drevet i henhold til sine idealer. Situasjonen har utviklet seg dramatisk de siste dagene. Mandag denne uken opplyste Bellona at de befinner seg på konkursens rand, midt i en akutt likviditetskrise. Stiftelsen trenger 8 millioner kroner i løpet av en uke for å unngå konkurs, og har derfor startet en kronerulling for å redde driften.

Den nye lederen, Rotevatn, som kom inn i stiftelsen tidligere i år, bekrefter at økonomien har vært anstrengt i flere år. Han peker på at klima og miljø ikke lenger står øverst på dagsordenen, verken politisk eller i næringslivet. Dette har ført til reduserte inntekter og økt press på en organisasjon som allerede sliter med å oppfylle sine forpliktelser.

Rotevatns kommentarer reflekterer en trend der miljøorganisasjoner opplever synkende støtte i en tid preget av andre kriser, som krig og økonomisk usikkerhet. Konsekvensene av Bellonas økonomiske problemer kan bli vidtrekkende, både for stiftelsen selv og for miljøbevegelsen i Norge. Bellona har gjennom årene vært en pådriver for viktige saker som havvind, forurensningsbekjempelse og klimatiltak. Dersom stiftelsen går konkurs, vil det kunne svekke arbeidet for en grønn omstilling.

Samtidig reiser revisjonsrapporten spørsmål om internkontroll og styring. Revisor påpekte at styret ikke har ivaretatt sitt ansvar for å sikre forsvarlig organisering og økonomistyring. Dette er alvorlig for en stiftelse som har mottatt offentlige midler og donasjoner. Bellona har nå en uke på seg til å samle inn de nødvendige midlene, men selv om kronerullingen lykkes, gjenstår det grunnleggende problemer med forretningsmodellen og inntektsgrunnlaget.

Fremtiden til Bellona er usikker, og hendelsen understreker sårbarheten til ideelle organisasjoner i en tid med skiftende prioriteringer





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