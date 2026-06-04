Bellona i alvorlig økonomisk krise etter revisjonsrapport med vesentlige forbehold

Revisjonsrapport fra BDT Viken avdekket betydelige økonomiske svakheter i Bellona. Revisor advarer om usikkerhet rundt stiftelsens videre drift, mulige erstatningskrav og straffbare lovbrudd. Organisasjonen står nå i en akutt likviditetskrise og trenger 8 millioner kroner innen en uke for å unngå konkurs.

Bellona har i 2024 fått en revisjonsrapport fra BDT Viken Revisjon som inneholder alvorlige forbehold. Revisor, Per Edwin Engen, understreker at det "foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift".

Ifølge Engen har miljøstiftelsen ikke forvaltet sine midler i samsvar med lovverket, stiftelsens eget formål og vedtektene som er vedtatt. Allerede året før hadde revisoren påpekt at Bellonas egenkapital var tapt, en situasjon som potensielt kan stride mot kravene i stiftelsesloven. Denne gjentatte kritikken peker på strukturelle svakheter i den økonomiske styringen av organisasjonen. Fagsjef i Revisorforeningen, Espen Knudsen, beskriver rapporten som et "klart varsku" til både styret og eksterne interessenter.

Han advarer om at personer eller institusjoner som har lidt økonomisk tap kan ha rett til erstatningskrav, og at brudd på loven kan få strafferettslige konsekvenser. På bakgrunn av dette oppfordrer Knudsen til rask handling for å rette opp i de identifiserte manglene og sikre at stiftelsen oppfyller sine lovpålagte forpliktelser. Slikt varsel er sjeldent i sektoren, og det understreker alvoret i den pågående situasjonen.

Tidligere i år trådte administrativ leder Rotevatn inn i Bellona, men han bekrefter at økonomien har vært anstrengt over flere år. I et intervju med NRK forklarer han at klima- og miljøspørsmål ikke lenger har den prioriterte plasseringen i den politiske og næringsmessige agendaen som de engang hadde. Dette har påvirket både inntektsstrømmer og sponsorinteresser, og bidrar til den nåværende likviditetskrisen.

Mandag meddelte Bellona at de befinner seg på konkursens rand og har en akutt likviditetskrise som krever åttek millioner kroner innen én uke for å unngå konkurs. For å dekke dette har stiftelsen startet en bred krone- og donorinnsamlingskampanje, i håp om å få inn nødvendig kapital i rekordtid. Krisen har også satt søkelys på behovet for en grundig gjennomgang av styrets sammensetning og internkontrollen.

Flere eksperter mener at en restrukturering av både ledelse og økonomistyring er essensiell for å gjenopprette tilliten hos donorer, myndigheter og allmennheten. Fortsatt usikkerhet omkring Bellonas fremtid kan også påvirke andre miljøorganisasjoner som er avhengige av liknende finansieringsmodeller. Det er nå kritisk at stiftelsen klarer å mobilisere både offentlige og private midler, samt eventuelle garantier, for å sikre driften og fortsette sitt arbeid med klima- og miljøspørsmål i Norge.

Om Bellona klarer å samle de nødvendige midlene innen fristen, vil organisasjonen kunne unngå konkurs og fortsette sin virksomhet. Dersom innsamlingsmålet ikke nås, risikerer de å måtte gå igjennom en konkursbehandling som kan innebære både avvikling av prosjekter og tap av arbeidsplasser. Uansett utfallet vil dette bli et viktig signal til sektoren om hvor vital god økonomisk styring er for å opprettholde troverdigheten og effekten av miljøpolitisk arbeid





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Bellona Revisjonsrapport Likviditetskrise Miljøstiftelse Erstatningskrav

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